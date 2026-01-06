Polémica en Ecopetrol: presunto reparto de $213.000 millones favoreció a contratistas cercanos al poder en el Meta

Se conoció una presunta denuncia sobre que Ecopetrol, la empresa más grande del país, habría frenado una licitación del Invías para la vía Puerto Gaitán–Rubiales y terminaron repartiendo $213.000 millones entre entidades locales, con contratos a empresas cercanas a políticos del Meta, posibles sobrecostos y falta de competencia, mientras la carretera —clave para el petróleo del país— sigue inconclusa, con solo ocho kilómetros pavimentados y un tramo sin recursos a corte de noviembre del año pasado.
La información corresponde a una investigación adelantada por la Unidad Investigativa de La Silla Vacía. En el artículo se lee que La carretera Puerto Gaitán–Rubiales, una arteria de 157 kilómetros por donde transita cerca del 30% del crudo que produce Colombia, sigue siendo en gran parte una trocha. Recorrerla puede tomar entre tres y cuatro horas en verano y hasta diez en invierno.