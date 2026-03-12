¿Oídos sordos? Junta directiva de Ecopetrol deja pasar otro escándalo de Ricardo Roa

La junta directiva de Ecopetrol aseguró que respeta la presunción de inocencia del presidente de la petrolera, Ricardo Roa, y su derecho al debido proceso, luego de que la Fiscalía General de la Nación le imputara cargos por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de influencias de servidor público. En una sesión realizada el miércoles, mismo día de la imputación, la junta señaló que actuará conforme a lo establecido en la ley y el Código de Buen Gobierno, y aplicará el protocolo institucional para este tipo de situaciones, lo que implica una “revisión rigurosa, objetiva y documentada del caso”.

Impacto del caso Roa en acciones e inversionistas de Ecopetrol

Uno de los puntos clave que evaluará la junta es si la situación judicial del presidente de Ecopetrol puede afectar el valor de la acción, la confianza de los inversionistas y la gobernanza corporativa de la empresa. Vea aquí: El “gangazo” de Ricardo Roa, según la Fiscalía: pagó 34 % menos por un apartamento en Bogotá Con base en ese análisis, el órgano directivo deliberará para adoptar una decisión formal sobre la compatibilidad de la continuidad de Roa en el cargo con las obligaciones regulatorias de la compañía. El objetivo, según el comunicado, es “garantizar la confianza de los inversionistas”, así como preservar la sostenibilidad financiera y estándares de gobernanza de la petrolera.

Comunicado: junta de Ecopetrol respalda Ricardo Roa

Caso judicial: apartamento y financiación de campaña

Desde hace meses, Roa enfrenta fuertes cuestionamientos por la compra de un lujoso apartamento en Bogotá a un valor muy por debajo del precio de mercado, una transacción que, según las investigaciones, habría estado ligada a su influencia como directivo de Ecopetrol. Más detalles: Tras declararse inocente, Fiscalía tiene 30 días para acusar a Ricardo Roa por compra irregular de apartamento A esto se suma el escándalo por el exceso en topes de financiación de la campaña Petro Presidente, que superó los $5.300 millones. Pese a estas investigaciones, Roa se mantiene en el cargo con el respaldo del presidente Gustavo Petro. Su permanencia también revive un compromiso que el directivo hizo en abril de 2024, cuando aseguró que se apartaría del cargo si su presencia llegaba a afectar la reputación de la empresa. Hasta ahora, sin embargo, no ha dado señales de retiro.

Críticas a la junta directiva por permanencia de Roa

¿Quiénes conforman la junta de Ecopetrol?

Actualmente, una parte significativa de la junta está integrada por figuras cercanas al presidente Petro o alineadas con su agenda política y energética. Entre ellas está Ángela María Robledo, ratificada en el cargo y cercana políticamente al mandatario; César Loza, presidente de la Unión Sindical Obrera (USO); Hildebrando Vélez, padre de la directora de la Anla Irene Vélez; Tatiana Roa, exviceministra de Ambiente y reconocida por su activismo contra el fracking; Carolina Arias, proveniente de movimientos sociales como Ríos Vivos y relacionada con la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta; Juan Gonzalo Castaño, autor del informe utilizado por Petro para oponerse al fracking; y Alberto José Merlano Alcocer, primo lejano de Verónica Alcocer y cercano al presidente. Le puede interesar: Accionistas de ISA buscarán que directivos que pusieron a Carrillo paguen por perjuicios causados Dentro del grupo también figuran perfiles considerados más independientes, como Luis Felipe Henao, exministro que ha advertido sobre el impacto reputacional que las investigaciones contra Roa podrían tener en la cotización de la empresa en la Bolsa de Nueva York, y Ricardo Rodríguez, exvicecontralor con un enfoque centrado en la responsabilidad fiscal y técnica de la compañía.

