¿Oídos sordos? Junta directiva de Ecopetrol deja pasar otro escándalo de Ricardo Roa

La junta directiva de Ecopetrol aseguró que respeta la presunción de inocencia del presidente de la petrolera, Ricardo Roa, y su derecho al debido proceso, luego de que la Fiscalía General de la Nación le imputara cargos por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de influencias de servidor público.
En una sesión realizada el miércoles, mismo día de la imputación, la junta señaló que actuará conforme a lo establecido en la ley y el Código de Buen Gobierno, y aplicará el protocolo institucional para este tipo de situaciones, lo que implica una “revisión rigurosa, objetiva y documentada del caso”.