¿En dónde está Miguel Polo Polo? No aparece desde su fracaso en elecciones

Desde las elecciones legislativas del 8 de marzo, el nombre del exrepresentante a la Cámara Miguel Polo Polo sigue siendo un tema de conversación pero esta vez no por alguna de sus habituales controversias, sino por su ausencia. Tras perder su curul afro en el Congreso, el político no ha publicado mensajes ni en X ni en Instagram, un silencio que ha despertado burlas, críticas y especulaciones.
El político cartagenero buscaba reelegirse en la circunscripción especial afro para el periodo 2026-2030, pero quedó en cuarto lugar con poco más de 40.000 votos, resultado que lo dejó fuera del Congreso. Su derrota se produjo cuatro años después de haber llegado a la Cámara en 2022 con cerca de 40.000 sufragios, en una elección que ya entonces había generado dudas.