Ecopetrol definirá su Junta Directiva en asamblea de accionistas el 5 de febrero: así va hasta ahora

Ecopetrol anunció la convocatoria a una Asamblea General de Accionistas para el 5 de febrero, a partir de las 8 de la mañana. El argumento es realizar la votación de los miembros de la Junta Directiva que aún faltan por definirse y que tendrán la tarea de liderar la empresa hasta el 2029. La citación será clave y en un panorama en que la petrolera estatal es señalada de perder negocios importantes, además de enfrentar escándalos por supuestos malos manejos. De hecho, un caso reciente fue el anuncio de la Contraloría por irregularidades de 86.000 millones de pesos en dos contratos de la petrolera.

Decisión sobre Rodríguez Yee y Henao Cardona

Durante la asamblea también se busca definir el futuro de Ricardo Rodríguez Yee y Luis Felipe Henao Cardona, quienes fueron postulados por la petrolera colombiana para ocupar los dos últimos renglones de la Junta Directiva. Ricardo Rodríguez Yee es ingeniero industrial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con maestrías en Gestión de Organizaciones y en Ingeniería Industrial, y candidato a doctor en planificación y políticas públicas en la Universidad de Palermo. Su trayectoria se ha concentrado en el sector minero-energético y en el control fiscal: fue contralor delegado para Minas y Energía y vicecontralor en la Contraloría General de la República.

Por su parte, Luis Felipe Henao Cardona es abogado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho de la Empresa y en Derecho Penal Económico, y candidato a doctor en Derecho en la Universidad de Salamanca. Fue ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio entre 2013 y 2016 durante el gobierno de Juan Manuel Santos, además de ocupar cargos como viceministro del Interior y ministro de Ambiente Ambos candidatos fueron presentados por los departamentos productores de hidrocarburos y por los accionistas minoritarios, principalmente fondos de pensiones, que tienen representación en el proceso de elección.

A la espera de los candidatos del Gobierno

A poco más de dos semanas de la asamblea, aún está pendiente la definición de los candidatos del Gobierno Nacional, responsabilidad que recae en el Ministerio de Hacienda. Estos nombramientos corresponden a las vacantes que dejaron Mónica de Greiff y Guillermo García Realpe, quienes salieron de la Junta Directiva en octubre y diciembre del año pasado, respectivamente.

Así está conformada actualmente la Junta Directiva

En la actualidad, la Junta Directiva de Ecopetrol está integrada por: - Ángela María Robledo, miembro independiente desde marzo de 2024. - Tatiana Roa, miembro no independiente desde marzo de 2024 - Álvaro Torres, miembro independiente desde marzo de 2024 - Alberto José Merlano, miembro no independiente desde marzo de 2025 - Hildebrando Vélez, miembro no independiente desde marzo de 2025 - Ricardo Rodríguez, miembro independiente desde el 29 de marzo de 2025 - Luis Felipe Henao Cardona, miembro independiente desde el 31 de marzo de 2025.

Un hecho histórico: representante de los trabajadores

El séptimo renglón marca un hito en la historia de la empresa, ya que es la primera vez que un representante de los trabajadores hace parte de la Junta Directiva de Ecopetrol.