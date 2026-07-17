Ciberataque a Ecopetrol: 15 empresas del grupo afectadas y hackers están extorsionando tras robar datos de 3.300 cuentas

Ecopetrol, la compañía petrolera más grande de Colombia, denunció que terceros hackearon sus recursos digitales, lo que afectó los entornos de almacenamiento de archivos en la nube de aproximadamente 15 compañías del Grupo Ecopetrol (GE). Como resultado, se produjo la descarga no autorizada de datos asociados a cerca de 3.300 cuentas de usuario.
La empresa emitió un comunicado este viernes en el que informó que identificó un acceso no autorizado por parte de un actor externo, así como un intento de ejecución de ransomware (secuestro de información). No obstante, aseguró que esta maniobra fue bloqueada de inmediato gracias a los controles de ciberseguridad implementados al interior del Grupo Empresarial (GE).