Video | Peligrosas maniobras estilo “reto Tokio” de los conductores por celebrar el Día de la Virgen del Carmen en Medellín

El rugido de los motores y el chirrido de las llantas junto a la música con alto volumen reemplazaron a las oraciones tradicionales en una de las conmemoraciones más tradicionales en el país.
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Durante la noche de este jueves 16 de julio de 2026, la celebración del Día de la Virgen del Carmen en Medellín se trasladó de los altares a las vías, transformando un sector de la calle 33 en el escenario de un arriesgado espectáculo automovilístico protagonizado principalmente por conductores de servicio público.