Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Todo menos el ‘tiempo de hidratación’: estas son las reglas que heredó la Liga colombiana del Mundial para el 2026-2

El torneo colombiano iniciará el próximo 24 de julio en Villavicencio. Habrá varios cambios importantes en las normas arbitrales.

  • Encuentros como los clásicos antioqueños, que por lo general son apretados, serán espacios en los que se pueden ver todas los cambios en las reglas. Foto: Manuel Saldarriaga
    Encuentros como los clásicos antioqueños, que por lo general son apretados, serán espacios en los que se pueden ver todas los cambios en las reglas. Foto: Manuel Saldarriaga
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
bookmark

El 11 de julio, durante el partido de cuartos de final del Mundial que jugaron Argentina y Suiza ocurrió un hecho que le dio la vuelta al planeta y generó polémica: el juez central del partido, después de un llamado del VAR, le mostró la segunda tarjeta amarilla al futbolista suizo Breel Embolo después de que se dieran cuenta de que fingió una falta que terminó en amonestación de un futbolista argentino.

Los jueces hicieron uso del principio conocido como confusión de identidad, un nuevo mecanismo que la International Football Association Board, entidad encargada de regular las reglas del fútbol, aceptó para que se aplicara desde Norteamérica 2026 buscando que haya mayor justicia en las decisiones que se toman en un partido y evitar que los jugadores traten de “engañar a los árbitros”.

Esa norma se aplicará en el fútbol colombiano, donde los jugadores han normalizado intentar engañar a los jueces para sacar algunas ventajas, desde que empiece la Liga del segundo semestre del 2026, que tendrá el viernes 24 de julio su primer partido con el duelo entre Llaneros y Deportivo Pereira (6:10 p.m.) en el estadio Rey Pelé de Villavicencio.

¿Cuáles serán las nuevas medidas arbitrales que se aplicarán en el Clausura 2026?

El torneo Clausura del fútbol colombiano no solo tendrá esa modificación en las normas arbitrales. También se implementarán otras 13 que tuvieron se usaron en el Mundial de Norteamérica, pero fueron aprobadas desde principios de este año en las reuniones del comité arbitral de la Fifa y los miembros de la Ifab. De acuerdo con Pierluigui Collina, director de jueces del ente rector del fútbol, todas buscan mejorar la competitividad y el espectáculo.

En la Liga BetPlay 2026-2, los futbolistas ya no podrán quemar tiempo en las sustituciones. De acuerdo con la nueva norma, tendrán que salir por la línea más cercana a la posición donde estén en la cancha cuando se anuncie el cambio. El tiempo límite será de 10 segundos para que le dé ingreso al sustituto. Después, el juez tendrá que contar 5 segundos mentalmente y luego mostrarlos con sus dedos. Si no se hace la sustitución en el límite de tiempo, el equipo quedará con un deportista menos durante un minuto.

Otro cambio importante será que, cuando los futbolistas requieran de asistencia médica dentro de la cancha, el jugador tendrá que salir del campo durante un minuto para volver a entrar. Esa medida se omitirá cuando haya un choque entre el arquero y cualquier deportista de campo; si hay un choque entre dos compañeros, la lesión es producto de una falta que llevó a tarjetas o si la persona que saldrá es el encargado para patear un penalti.

Entretanto, los futbolistas tendrán un tiempo límite de 5 segundos para ejecutar un lateral o un saque de meta. En caso de que no lo cumplan; habrá un cambio en el ejecutor del lateral y, si es saque de portería, le darán un tiro de esquina al conjunto rival. Además, el VAR podrá intervenir si consideran que hay un tiro de esquina que se dio de manera incorrecta, así como si sacan una amarilla errónea.

También puede intervenir si el árbitro concede una segunda tarjeta amarilla por una acción que no merecía esa amonestación. Entre tanto, ya no se utilizará el concepto de joyería por el de accesorios; sin embargo, tendrán que estar bien cubiertos para no poner en riesgo a los futbolistas. También habrá cambios en las disposiciones de los jueces para poder permitir que el juego siga en una acción de saque incorrecto si el equipo contrario se beneficia.

Además, se hicieron cambios en las sanciones disciplinarias en jugadas que terminen en gol porque “se determina que el objetivo táctico del infractor fracasó” en casos como que se corte un ataque prometedor, que da para amarilla, pero la jugada siga y finalice en anotación. En ese momento, el infractor no recibiría tarjeta.

Entre tanto, en los penaltis si el infractor toca, de manera involuntaria la pelota con ambos pies y la situación termina en gol, entonces el tanto no vale y se repite la falta. Si no entra, se concede tiro libre indirecto para el equipo del arquero si ocurre en los 90 minutos. Si sucede en tanda de penaltis, se marca como errado. Finalmente, si en un penalti el pateador y el arquero cometen una falla táctica al mismo tiempo, se da tiro libre indirecto.

Si un futbolista se tapa la boca para hacer algún comentario provocativo a un rival, le podrán sacar tarjeta roja directa porque esa medida busca combatir el racismo y la discriminación. Además, si un futbolista o técnico le pide a sus jugadores que abandonen la cancha como protesta, podrán ser expulsados por los árbitros.

Entre tanto, no se adoptarán medidas como las cámaras corporales, el fuera de juego semiautomático y el tiempo de hidratación que tanta polémica generó en Norteamérica 2026.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

¿Cuándo se empiezan a aplicar las nuevas reglas de la IFAB en el fútbol colombiano?
Las nuevas normas arbitrales se aplicarán en el fútbol colombiano a partir de la Liga del segundo semestre (Torneo Clausura), la cual iniciará oficialmente el viernes 24 de julio de 2026 con el partido entre Llaneros y Deportivo Pereira.
¿Qué es el principio de “confusión de identidad” en el fútbol y cómo funciona con el VAR?
El principio de confusión de identidad es un mecanismo de la IFAB que permite al VAR intervenir si el árbitro amonesta a un jugador equivocado tras una simulación de falta. En estos casos, el VAR avisa al juez central para que anule la tarjeta errónea y sancione con tarjeta amarilla al futbolista que realmente intentó engañarlo.
¿Cuánto tiempo tiene un jugador para salir de la cancha en un cambio según la nueva norma?
Un futbolista tiene un límite de 10 segundos para salir del campo por la línea más cercana a su posición cuando se anuncie su sustitución. Si excede este tiempo, el árbitro contará 5 segundos adicionales con sus dedos y, de no cumplirse el cambio, el equipo se verá obligado a jugar con un futbolista menos durante un minuto entero.

Temas recomendados

Liga BetPlay
Mundial 2026
Colombia
Medellín
Wílmar Roldán
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos