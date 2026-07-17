Todo menos el ‘tiempo de hidratación’: estas son las reglas que heredó la Liga colombiana del Mundial para el 2026-2

El 11 de julio, durante el partido de cuartos de final del Mundial que jugaron Argentina y Suiza ocurrió un hecho que le dio la vuelta al planeta y generó polémica: el juez central del partido, después de un llamado del VAR, le mostró la segunda tarjeta amarilla al futbolista suizo Breel Embolo después de que se dieran cuenta de que fingió una falta que terminó en amonestación de un futbolista argentino.
Los jueces hicieron uso del principio conocido como confusión de identidad, un nuevo mecanismo que la International Football Association Board, entidad encargada de regular las reglas del fútbol, aceptó para que se aplicara desde Norteamérica 2026 buscando que haya mayor justicia en las decisiones que se toman en un partido y evitar que los jugadores traten de “engañar a los árbitros”.