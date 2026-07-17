“Nos robaron la curul”: estalla pelea por escaño afro horas antes de instalarse el Congreso

A menos de 72 horas de la instalación del nuevo Congreso, el Consejo Nacional Electoral (CNE) terminó de definir las últimas curules de la Cámara de Representantes, poniendo fin a varias semanas de incertidumbre. Pero una pelea se desató por el reparto de los escaños afro. Las decisiones no estuvieron exentas de controversia: mientras se confirmó que la última curul por Cundinamarca quedó en manos del Partido Mira, la asignación de una de las dos curules de las comunidades afrodescendientes desató una fuerte disputa que podría tener otro ‘round’ jurídico. En contexto: Así quedaron las curules que faltaban por definir en la Cámara: ¿qué decidió el CNE? La segunda curul afro (son dos especiales para esas comunidades) finalmente fue asignada a Winsner Sandoval, del Partido Demócrata Colombiano. La decisión fue rechazada por el representante electo Óscar Benavides, de la lista del Consejo Comunitario El Naranjo (Libres), quien anunció una demanda ante el Consejo de Estado porque el escaño finalmente no quedó para su copartidaria Anyela Guanga.

¿Cómo se hizo el reparto en este caso?

Las circunscripciones afro eligen dos representantes a la Cámara. De las más de 40 listas, la del Consejo Comunitario El Naranjo (Libres) obtuvo cerca de 159.000 votos, mientras que la del Partido Demócrata Colombiano alcanzó alrededor de 72.000. Ninguna de las listas logró llegar a la llamada “cifra repartidora”, que es el número de votos totales dividido en el número de curules disponibles; en este caso era 263.000 votos. Como ninguna lista alcanzaba esa cifra, el CNE resolvió que las dos curules debían asignarse a las dos listas más votadas, una para cada una. Y de ahí salió que fueran Óscar Benavides y Winsner Sandoval, quien sería ficha política del exsenador Eduardo Pulgar (condenado por intento de soborno).

La decisión no fue unánime. Tres de los nueve magistrados del CNE salvaron su voto. Uno de ellos fue el magistrado Altus Baquero, quien sostuvo que, aunque ninguna lista alcanzó el cuociente electoral, la del Consejo Comunitario El Naranjo sí fue la única que superó el umbral, equivalente al 30 % del cuociente electoral, según conoció La Silla Vacía. “El CNE nos robó la segunda curul para volverla a poner al servicio de la corrupción y el ladronismo de Eduardo Pulgar. Convirtieron un hecho histórico en una nueva burla para nuestra comunidad afro. Violaron la Constitución y la voluntad de 160.000 colombianos”, dijo el representante electo Benavides.

Además, durante la entrega de credenciales, el congresista protagonizó un fuerte enfrentamiento con magistrados del CNE y calificó la decisión como un desconocimiento de la voluntad popular. “Nunca en Colombia había sucedido eso con nuestras cámaras de comunidades negras. Fue una victoria de manera contundente que nos entregó el pueblo colombiano”, afirmó. Y de paso criticó la representación de Miguel Polo Polo: “Vulneró a nuestra gente, votó en contra de nuestras causas”.

Anunció, además, que presentará una denuncia penal contra los magistrados que respaldaron la decisión, además de solicitar al Consejo de Estado la suspensión provisional de la elección. Argumenta que la Constitución indica que si una lista no supera el umbral, entonces esta no puede tener representación. ”Quiere decir que Libres ganó el umbral y por eso teníamos este derecho. Hoy no fallaron en derecho; fallaron en contra de nuestra gente, vulnerando los derechos de Anyela. Desde ayer cambiaron la decisión y hoy la consolidaron”, señaló. Benavides también afirmó que Sandoval tendría vínculos políticos con el exsenador Eduardo Pulgar, condenado en 2021 por intentar sobornar a un juez. El congresista aseguró que Pulgar habría intervenido en la definición de la curul. La polémica aumentó luego de que Caracol Radio publicara una fotografía en la que aparece el exsenador en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral. Pulgar fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por el delito de tráfico de influencias en servidor público y cohecho por dar u ofrecer. Hasta el momento, el CNE no se ha pronunciado sobre esos señalamientos. Las curules afro reemplazarán a Miguel Polo Polo y Ana Rogelia Monsalve.

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