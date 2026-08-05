Nuevos audios sacuden a Ecopetrol: expresidente de Hocol señala presunta injerencia de Verónica Alcocer y Manel Grau

Las controversias alrededor de Ecopetrol vuelven a sumar un nuevo capítulo de escándalos. A las investigaciones que enfrenta el expresidente de la petrolera Ricardo Roa por presunto tráfico de influencias, ahora se suman nuevos testimonios, audios y correos electrónicos que apuntan a una supuesta injerencia de personas cercanas al Gobierno Nacional en decisiones sobre cargos estratégicos dentro del Grupo Ecopetrol.
Las nuevas revelaciones fueron conocidas por la Unidad Investigativa de El Tiempo y se apoyan en el testimonio de Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol, filial de Ecopetrol, así como en documentos y explicaciones entregadas por Eva Ferrer, exasesora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).