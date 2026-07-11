Los contratos millonarios en Ecopetrol que Petro quiere destrabar antes de dejar el poder

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, tiene sobre su escritorio dos nombramientos que van a marcar el rumbo de la petrolera estatal, son el ministro o ministra de Minas y Energía y el nuevo presidente de Ecopetrol. Esas dos decisiones serán el punto de partida para una serie de indagaciones sobre el manejo de contratos multimillonarios y nombramientos que hoy generan dudas dentro de la compañía. Según reveló el diario El Tiempo, en los últimos días se conocieron vacaciones anticipadas y versiones de renuncias de varios directivos señalados en las denuncias que circulan al interior de la estatal. El detonante fue la publicación de dos cartas internas en las que los gerentes de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena pidieron aplazar contratos por 700 millones de dólares. A mitad de semana, Ecopetrol congeló millonarias partidas destinadas a mantenimiento de plantas. Las denuncias hablan de exigencia de sobornos, favorecimiento a empresas puntuales y desviación de fondos estatales en operaciones cerradas a última hora, antes de que termine el gobierno de Gustavo Petro.

Los contratos que Petro quiere destrabar a toda costa

Más allá de los 700 millones de dólares en las refinerías, hay otros tres paquetes de contratos que fuentes de la estatal le pidieron al nuevo gobierno y a los organismos de control revisar con lupa, así algunos ya estén firmados. El primero es la compra de 126 millones de pies cúbicos de gas al día. Según un alto funcionario de Ecopetrol citado por El Tiempo, el encargado del proceso se ha negado a firmarlo porque hay un direccionamiento evidente hacia el mismo caso que tiene a Ricardo Roa llamado a juicio por tráfico de influencias. El segundo contrato en la mira es el proyecto de la Sociedad Portuaria Puerto Bahía, en Cartagena, para importar y regasificar hasta 370 millones de pies cúbicos diarios de gas natural. La misma fuente asegura que ese contrato se intentó cerrar por distintas vías y que, pese a la supuesta urgencia por evitar un apagón, el proceso se estiró varios meses en ajustes.

La contradicción, dice esa fuente, es que desde 2025 existe un puerto privado que solo necesita un permiso para operar como alternativa de importación de gas, y el gobierno Petro no lo ha aprobado. El Tiempo estableció que se trata de Puerto Drummond. Además, la Agencia Nacional de Infraestructura lleva casi un año revisando ese permiso, sin que la multinacional se haya pronunciado sobre el tema.

Petro entra a la pelea: “Es un crimen con el pueblo y la nación”

Mientras en Ecopetrol se habla en voz baja de ejecutivos que se resisten a firmar contratos opacos de última hora, el propio presidente saliente salió a dar su versión de los hechos. Petro responsabilizó a funcionarios cercanos al presidente electo de frenar la compra de gas para esperar instrucciones de su nuevo jefe. “Muchas medidas, como la compra de gas, deben hacerse de inmediato, pues llegará más tarde que diciembre y los funcionarios abelardistas en Ecopetrol están demorando decisiones esperando a su patrón”, escribió en sus redes sociales este viernes. Y agregó: “Son sucios hasta con su gobierno próximo porque el gas debe llegar en noviembre; si no, es demasiado tarde. Ese es un crimen con el pueblo y la nación”.

El miedo por las auditorías forenses que se avecinan

La mayoría de estos contratos quedará sometida a auditorías forenses, y eso tiene en alerta a varios directivos de la estatal. Según le dijo a El Tiempo un ejecutivo del grupo, hay incluso vicepresidentes dispuestos a hablar con las autoridades sobre procesos que se están forzando y negocios millonarios sellados a través de las oficinas de Ecopetrol en Houston y Singapur. Entre los temas que se van a retomar en las auditorías está un viejo audio atribuido a Manuel Grau, empresario catalán y amigo de la primera dama, Verónica Alcocer, en el que pide hojas de vida para las oficinas de abastecimiento de Bogotá y Singapur. Internamente no se encontró piso legal para investigar ese audio en su momento, pero el tema no está cerrado. Además, el dato que preocupa es que cerca del 60% del crudo que aún exporta Ecopetrol tiene como destino Asia, a través de Singapur. Y a la oficina de Houston han llegado negocios que antes se manejaban desde Bogotá, donde existen más controles internos. Ecopetrol le respondió a El Tiempo que Grau no tiene ninguna relación con la vicepresidencia de Abastecimiento. La compañía precisó que el cargo de gerente de la filial en Singapur lo ocupó Salvador Alarcón entre el 25 de abril de 2022 y el 28 de septiembre de 2025, y que su salida se dio por renuncia voluntaria, por razones personales. Sin embargo, ese medio nacional estableció que existe una investigación en curso sobre ese “tema personal”. Alarcón fue reemplazado por Natalia Villegas, quien lleva 21 años en la compañía y cumple con el perfil requerido para el cargo. También circuló el rumor de que a Bayron Triana Arias, vicepresidente de Energías para la Transición y una persona cercana a Ricardo Roa, se le pidió la renuncia. Ecopetrol lo negó, y el propio Triana le confirmó a El Tiempo que no ha dimitido.

Las cartas que prendieron las alarmas en la junta directiva

Esta semana, miércoles y jueves, se reunió una de las últimas juntas directivas de Ecopetrol bajo el gobierno de Gustavo Petro. Sus miembros deben decidir si le dan vía libre a los contratos por 700 millones de dólares, en plena transición hacia el gobierno de Abelardo De La Espriella. Dentro de la propia petrolera hay voces que piden frenar esa contratación, ya que se trata del mismo proceso mencionado en un mensaje anónimo que llegó a varios miembros de junta, en el que se habla de direccionamiento, pago de coimas y diez directivos, más dos allegados, involucrados en irregularidades. La Unión Sindical Obrera ya había tocado el tema en un comunicado del 1 de julio, cuando pidió suspender contratos por 150.000 millones de pesos. Pero, según la investigación de El Tiempo, el sindicato se quedó corto tanto en la cifra real como en el trasfondo de lo que se busca firmar antes del cambio de gobierno.