Video de presuntos disidentes de las Farc patrullando Remedios causa zozobra en la zona

Un video que circula en redes sociales muestra a presuntos integrantes de las disidencias de las Farc moviéndose con libertad por corregimientos rurales de Remedios, Antioquia. Rifles en mano, los hombres caminan por las vías veredales sin que nadie les interrumpa el paso. Las comunidades rurales de la zona describen la situación como zozobra permanente. Habitantes dicen que es control territorial a la vista de todos, sin que hasta el momento exista un pronunciamiento oficial de las autoridades. El caso se suma a una cadena de hechos violentos que golpea al Nordeste antioqueño desde hace más de un mes, con amenazas contra alcaldes, desplazamientos masivos y una masacre que las propias disidencias admitieron haber cometido. Puede leer:

Las disidencias señalaron a los alcaldes de Segovia y Remedios

El pasado 6 de julio se conoció que el Frente 4 de las disidencias de las Farc, que opera en el Nordeste antioqueño, señaló públicamente a los alcaldes de Segovia, Edwin Castañeda, y de Remedios, Albeiro Arenas, de ser colaboradores del Clan del Golfo. La acusación quedó registrada en un video leído por alias “Samantha”, vocera de la estructura disidente. En el comunicado, el grupo armado acusó de forma directa a los dos mandatarios y a la fuerza pública de permitir la instalación de retenes ilegales en sus jurisdicciones y de facilitar las operaciones del Clan del Golfo en el territorio. La Administración Municipal de Remedios respondió que su gestión ha estado guiada por el respeto a la institucionalidad y aclaró que el alcalde no tiene mando operacional sobre la Fuerza Pública. “Desde el primer día de esta administración hemos insistido, en cada Consejo de Seguridad y en cada espacio de articulación con las autoridades competentes, en la necesidad de fortalecer la presencia institucional y las acciones que garanticen la protección de nuestras comunidades, especialmente de quienes habitan en la zona rural”, señaló la Alcaldía en un comunicado. La administración local también rechazó cualquier acción de los grupos armados ilegales que amenace o limite la movilidad de los ciudadanos en el municipio. Conozca aquí: El Ejército Gaitanista de Colombia, Egc, nombre con el que se autodenomina el Clan del Golfo, negó estar detrás de retenciones, robos e intimidaciones contra campesinos y mineros que transitan por las vías rurales de Segovia y Remedios. El grupo aseguró que sus controles en el territorio tienen carácter preventivo y buscan impedir el paso de armamento hacia las guerrillas. “De ninguna manera se trata de amenazar ni generar un clima de zozobra y desconfianza. Al contrario, es la misma población quien nos ha solicitado que frenemos el suministro de pertrechos de guerra hacia las guerrillas”, afirmó el Egc. Según esa organización, la preocupación de los guerrilleros no responde a la protección de la población civil, sino a sus propios intereses en el territorio.

Las familias desplazadas regresaron tras 11 días

Por otro lado, este 10 de julio, la Gobernación de Antioquia confirmó el regreso a sus viviendas de las familias que salieron desplazadas de zonas rurales de Segovia y Remedios por los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias. La cifra del desplazamiento fue alta: 36 familias, con 112 personas, salieron de Segovia, mientras que otras 71 familias, integradas por 237 personas, huyeron de Remedios. El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, explicó que la Fuerza Pública ya llegó a las zonas afectadas para garantizar la seguridad de quienes volvieron a sus casas. “Ya las familias regresaron al sitio, ahí está el Ejército, porque el Ejército llegó para garantizar seguridad en esa vereda que nos ocasionó ese desplazamiento, pero muy seguramente más adelante vuelve y se nos da, porque esta es una dinámica permanente en el departamento”, dijo el funcionario.

Las autoridades locales esperan que la presencia militar mantenga la calma en el Nordeste antioqueño mientras llega el momento en que Abelardo De la Espriella asuma con sus promesas de intervenir las zonas de conflictividad en el departamento. La Gobernación de Antioquia insistió en que la situación de Segovia y Remedios es única en el país, ya que allí, el Eln y las disidencias de las Farc trabajan de la mano para enfrentar la creciente expansión del Clan del Golfo, una alianza que no se repite en otras regiones afectadas por el conflicto armado. En contexto:

La masacre de Las Camelias que las disidencias admitieron