Luto en el fútbol: Murió Jayden Adams, la joven promesa de Sudáfrica en el Mundial 2026

El mediocampista de 25 años, pieza clave en la histórica clasificación de Sudáfrica a la fase de eliminación directa, murió poco después de regresar de la cita mundialista. La noticia, ha sido confirmada por un portavoz de la familia, aunque aún no se han revelado las causas del deceso. Jayden Adams se formó en las categorías juveniles del Stellenbosch FC y en enero de 2025 pasó al Mamelodi Sundowns, equipo con el que ganó la Liga de Campeones de África 2025/26. En el Mundial de 2026 disputó partidos como titular frente a México y República Checa, y también hizo parte del equipo que venció 1-0 a Corea del Sur, resultado con el que Sudáfrica avanzó por primera vez a los octavos de final de una Copa del Mundo. En contexto: Sudáfrica dio la sorpresa en el Mundial: venció a Corea en Monterrey y superó, por primera vez, la fase de grupos

El Sindicato de Futbolistas de Sudáfrica (SAFPU) manifestó su profundo pésame por la muerte de quien consideraban un referente de integridad dentro y fuera de la cancha. En un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, reconoció que Adams defendió los colores de Bafana Bafana “con orgullo, valentía y compromiso” durante el Mundial, llevando las esperanzas de toda una nación. Lea más: De Robledo a Toronto: él es Santiago Benavides, el paisa que compite con Canadá en el Mundial de rugby juvenil SAFPU afirmó que su fallecimiento representa “una pérdida inconmensurable” para su familia, sus compañeros, los clubes Mamelodi Sundowns y Stellenbosch FC, así como para toda la comunidad futbolística del país.

El Mamelodi Sundowns despidió a Jayden Adams con un emotivo mensaje, en el que aseguró estar “devastado por el trágico fallecimiento”. El club afirmó que recibió la noticia ”con un profundo dolor” y expresó sus condolencias a la familia y amigos del jugador en nombre de la familia Motsepe y toda la afición de la denominada “Nación Amarilla”. Además, pidió que se respete la privacidad de la familia Adams durante este difícil momento y manifestó su deseo de que Dios les conceda consuelo y fortaleza para afrontar la irreparable pérdida.

Además, envió sus condolencias a sus seres queridos y destacó que “el fútbol sudafricano ha perdido a un jugador con talento, a un servidor comprometido con este deporte y a un joven que aún tenía mucho por ofrecer”. Le puede interesar: Noruega vs. Inglaterra, un duelo de goleadores en los cuartos de final: ¿a qué hora y dónde ver el partido?

Previamente, el sindicato ya había expresado su dolor con un emotivo mensaje: “La muerte ha robado cruelmente a uno de los nuestros. Ha privado a nuestra nación de un futbolista notable, pero nunca se llevará el legado que Jayden Adams deja atrás”, resaltando su humildad y el orgullo con el que representó a su bandera. Aunque aún no se ha confirmado la causa de su muerte, las autoridades sudafricanas ya iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. El medio sudafricano Sunday World aseguró, citando fuentes cercanas al caso, que el futbolista habría fallecido tras presuntamente quitarse la vida en su residencia de Stellenbosch durante la mañana del sábado. Sin embargo, esa versión no ha sido confirmada por las autoridades, por lo que permanece bajo investigación oficial. El mismo medio recordó que Adams atravesaba un difícil momento personal. Hace apenas dos semanas había sufrido la muerte de su abuela, Marianna Adams, de 72 años, un día antes del compromiso de la selección de Sudáfrica frente a República Checa en el estadio de Atlanta, durante el Mundial de 2026.

El fallecimiento también provocó reacciones desde el Gobierno, pues el ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, expresó su pesar por la muerte del futbolista y afirmó que el país perdió “a uno de sus jóvenes talentos más prometedores”.

Mientras el fútbol sudafricano intenta procesar la pérdida, el legado de Adams queda sellado en las páginas de la historia de su selección. Siga leyendo: Se acabó el invicto del arquero España: Bélgica le anotó gol a Unai Simón en partido por el paso a la semifinal Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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