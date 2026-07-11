Revocan sanción contra Antonio Sanguino por tutela de Katherine Miranda

Inicialmente, el juez había considerado que el Ministerio del Trabajo no respondió de manera completa el derecho de petición presentado por la congresista de Alianza Verde, el cual estaba compuesto por 12 interrogantes relacionados con las actuaciones de la entidad frente a las denuncias conocidas en el sistema de medios públicos.

La decisión deja sin efecto la medida que había ordenado cinco días de arresto y una multa equivalente a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes, impuesta en primera instancia por el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá.

El Tribunal Superior de Bogotá revocó la sanción que había sido impuesta al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino , por un presunto desacato a una tutela promovida por la representante a la Cámara Katherine Miranda, quien solicitó información sobre las actuaciones adelantadas por esa cartera frente a denuncias de acoso y violencia basada en género en RTVC.

Pero, al revisar el caso en segunda instancia, los magistrados concluyeron que durante el trámite del incidente de desacato el Ministerio complementó la información entregada, respondió cada una de las preguntas formuladas por Miranda y anexó los documentos que respaldaban las actuaciones administrativas adelantadas.

En su decisión, el Tribunal señaló que, aunque al momento de imponerse la sanción la orden judicial aún no se había cumplido por completo, posteriormente la entidad emitió una respuesta “de fondo, clara, congruente y suficientemente motivada” sobre todos los aspectos planteados por la congresista.

En contexto: Juez ordenó cinco días de arresto contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por caso relacionado al presunto acoso en RTVC, ¿qué pasó?

Para la corporación, ese cumplimiento eliminó el incumplimiento que dio origen al incidente de desacato, por lo que desapareció el requisito objetivo necesario para mantener la sanción.

Los magistrados también precisaron que en este proceso se configuró una “carencia actual de objeto por hecho superado”, figura jurídica que aplica cuando la orden impartida por un juez constitucional ya fue cumplida antes de que la decisión quede en firme.

Además, recordaron que el propósito de un incidente de desacato no es castigar al funcionario involucrado, sino garantizar que la orden emitida por el juez sea efectivamente acatada.

Con ese argumento, la Sala resolvió revocar la sanción impuesta el pasado 1 de julio contra Antonio Sanguino, al considerar que el Ministerio del Trabajo terminó cumpliendo la orden derivada de la tutela presentada por la representante Katherine Miranda.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.