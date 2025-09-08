Ecopetrol confirma acuerdo con Canacol Energy: detalles del pacto de confidencialidad

Ecopetrol confirmó este lunes, 8 de septiembre de 2025, un acuerdo entre la petrolera colombiana y la productora canadiense de gas, Canacol Energy.

La petrolera emitió un comunicado en el que aclaró al mercado que el convenio fue suscrito en los últimos días de agosto de este 2025 y precisó que su finalidad “es permitir el intercambio de información entre las partes bajo las adecuadas protecciones legales, como práctica normal de mercado”.

“Dicho acuerdo de confidencialidad, en ningún caso, genera obligaciones vinculantes para las partes en relación con, ni obliga a la compañía a la realización de ninguna acción, gestión o compromiso subsecuente respecto de las operaciones de la compañía”, indicó la petrolera.

Y agregó que, en el momento en que Ecopetrol realice actividades que sean objeto de revelación al mercado público de valores, la compañía dará aviso al mercado “con la oportunidad y a través de los canales previstos por la normatividad aplicable para la revelación de información en el mercado público de valores”.