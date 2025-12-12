Una perrita se arrojó de un octavo piso, desesperada por las explosiones de pólvora

Las afectaciones por la pólvora que estalla en la temporada decembrina no son una broma o molestia menor para los animales. Un ejemplo es el de Lassie, la perrita que entró en pánico que la llevó a la pérdida de control de sus actos y se lanzó desde el octavo piso de un edificio de Medellín, con un fin trágico.

La confirmación de este caso la hizo la subsecretaria de Protección y Bienestar Animal de la Alcaldía, Elizabeth Coral, quien contó que aunque esta mascota fue llevada de inmediato a un centro asistencial, no logró sobrevivir.

“Debido al miedo, la angustia y la desesperación, se lanzó de un piso ocho de un edificio y murió mientras era trasladada a atención veterinaria”, dijo la funcionaria.

No obstante, no se dieron más detalles acerca del sitio de la ciudad donde sucedió esta impactante y triste historia.

Este está lejos de ser el único caso en el que las explosiones de pirotecnia afectan a los animales en nuestro medio. De hecho, los consultorios veterinarios reportan un aumento exponencial en las consultas debido a cambios comportamentales y hasta afectaciones físicas.

En un segundo episodio ejemplarizante reportado ante la instancia distrital, un perro salió huyendo, descontrolado por los estallidos y terminó atropellado por un vehículo. Si bien las lesiones no comprometieron su vida, sí presenta un cuadro de estrés severo, con un cambio de comportamiento, pues se ha mostrado agresivo y los expertos asocian esta situación con el impacto que sufrió.

Pero además, también según la Subsecretaria de Protección y Bienestar Animal del Distrito, las consecuencias de la pólvora no la están sintiendo solo los animales domésticos sino también la fauna silvestre.

Recordó que recientemente el Parque de la Conservación (antes zoológico Santa Fe) informó sobre varios ejemplares dentro de ese santuario natural afectados por este motivo.

Justo a principios de esta semana y después del tradicional Día de las Velitas, cuando se hace más copioso el uso de chorrillos, papeletas, voladores y todo tipo de artefactos estruendosos, el Parque de la Conservación dio cuenta de que en sus instalaciones tres animales fallecieron en menos de 48 horas tras sufrir episodios severos de estrés y desorientación asociados a este fenómeno.

Una de las primeras muertes ocurrió en la víspera de la alborada, cuando una lora, en medio de un episodio de pánico agudo, comenzó a volar de manera deliberada, estrellándose contra un poste, lo que le generó un trauma craneoencefálico severo que le provocó la muerte de manera inmediata.

En otro caso, un chigüiro hembra en estado de gestación, entró en un trabajo de parto difícil de manera anticipada, una situación producto del estrés extremo de las detonaciones.



“El feto se encontraba en una posición anómala, con las patas posteriores orientadas hacia afuera, lo que le impidió su salida, por lo que se tuvo que hacer una intervención con el equipo veterinario para ayudarla en su trabajo de parto. Se requirió anestesiar, sin embargo, las capibaras son animales bastante sensibles al estrés y los manejos anestésicos. Y posterior a la anestesia, que duró toda la noche, no fue posible salvar ni al bebé ni a la madre”, según le dijo a EL COLOMBIANO Carlos Andrés Madrid, líder de conservación y bienestar animal del parque.

Pero además, los cuidadores y profesionales del parque reportaron que, en los últimos días, especies como los flamencos, los felinos y la danta también mostraron signos de alerta extrema, confusión y conductas inusuales a raíz de la pólvora.

Igualmente, los profesionales en protección de fauna del Área Metropolitana han manifestado cómo sufren especies silvestres en libertad, comunes en las zonas verdes del Valle de Aburrá, como los pájaros y las ardillas.

Y si las personas mismas reciben afectaciones por la pólvora, mucho más los animales que tienen algunos sentidos más desarrollados y por tanto no necesitan estar en el mismo sitio donde ocurren las explosiones para sentirlas.

Coral recordó que “la pólvora no es una tradición inofensiva, genera miedo, angustia y desesperación y cobra vidas”.