Sigue presión sobre Ricardo Roa: accionistas minoritarios piden su salida de Ecopetrol por impacto en acciones

La presión sobre Ricardo Roa al frente de Ecopetrol sigue en aumento. Accionistas minoritarios solicitaron que su permanencia no sea tratada como un asunto secundario, al considerar que afecta directamente el desempeño de la compañía. En una carta dirigida al presidente de la República, Gustavo Petro, y a los miembros de la junta directiva de la petrolera, los inversionistas advirtieron que la continuidad del directivo, en medio de las acusaciones en su contra, “desvaloriza las acciones de Ecopetrol e impide que el presidente de la empresa, la junta directiva y sus trabajadores se concentren en sus deberes”. Puede leer: Tras reunirse todo el día, junta de Ecopetrol no tomó decisión y Ricardo Roa sigue como presidente

Señalamientos por acusación penal y efecto en el mercado

El pronunciamiento se da luego de que la Fiscalía General de la Nación, tras una investigación, acusara penalmente a Ricardo Roa por dos presuntos actos de corrupción. Para los accionistas, este hecho no puede minimizarse, especialmente porque Ecopetrol es una empresa que cotiza en las bolsas de Colombia y Nueva York, lo que la expone a la percepción de los mercados internacionales. Relacionado: Ultimátum de la USO: amenaza con paro de trabajadores si Ricardo Roa no sale de Ecopetrol En ese sentido, insisten en que la acusación y la decisión de Roa de no renunciar tienen un impacto directo en el valor de la compañía, afectando tanto a inversionistas públicos como privados.

Cuestionamientos a la presunción de inocencia como argumento

En la carta, los firmantes también rechazan el argumento de que la presunción de inocencia justifique la permanencia de Roa en el cargo. Aunque reconocen que no ha sido condenado, consideran que mantenerlo en la presidencia bajo esa lógica es “contrario al interés de los colombianos y de Colombia”, dado el efecto reputacional y financiero que genera la situación.

Críticas a la junta directiva y al Gobierno

Los accionistas también cuestionaron el papel de la junta directiva de Ecopetrol por no solicitar la renuncia del directivo. Según el documento, esta decisión estaría influenciada por razones políticas, señalando que sus integrantes, afines al Gobierno, han optado por respaldarlo ante la falta de una solicitud directa del presidente. Podría interesarle: Contradicciones entre Serafino Iácono y Ecopetrol elevan dudas por lujoso apartamento de Ricardo Roa A juicio de los firmantes, esta postura “también es contraria al interés nacional” y envía un mensaje negativo al país sobre estándares de gobierno corporativo.

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