Economía habría crecido 3,4% en abril, pero industria y construcción siguen rezagadas

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) divulgará este jueves los resultados del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) correspondientes a abril.

Las estimaciones apuntan a un crecimiento anual de 3,4%, cifra inferior al 4,0% observado en marzo, lo que reflejaría una moderación en el ritmo de expansión de la actividad económica del país. Parte de este resultado estaría influenciado por una base de comparación favorable, debido a que en abril de 2025 la economía colombiana tuvo una contracción de 0,1%. Más allá del desempeño puntual del mes, los datos muestran que la economía continúa expandiéndose, aunque a una velocidad menor que la observada un año atrás. Entre enero y abril de 2026, la actividad económica acumularía un crecimiento de 1,6%, por debajo del 1,9% registrado en el mismo período de 2025.

El panorama evidencia una recuperación de las actividades agropecuarias y minero-energéticas, mientras sectores como la industria y la construcción continúan mostrando señales de debilidad. En consecuencia, el crecimiento económico sigue apoyándose principalmente en los servicios y el consumo, mientras que las actividades relacionadas con la inversión y el fortalecimiento de la capacidad productiva avanzan de forma gradual.

Agro y minería impulsan la recuperación de los sectores primarios

Las actividades agropecuarias y minero-energéticas habrían registrado un crecimiento conjunto de 3,9% durante abril.

En el caso del sector agropecuario, se estima una expansión de 3,5%, respaldada por un incremento de 1,1% en el abastecimiento agrícola y de 3,2% en el sacrificio de ganado. Sin embargo, este comportamiento habría sido parcialmente compensado por una caída de 0,9% en la producción de café. Por su parte, la actividad minera mostraría un crecimiento de 4,6%, favorecida principalmente por un aumento de 18% en la producción de carbón y un avance de 0,4% en la extracción de petróleo y gas. Dentro de este último componente, la producción de petróleo habría aumentado 1,5% frente al mismo mes del año anterior. En contraste, la producción de gas natural continuó mostrando dificultades al registrar una disminución anual de 14,2%. Las actividades vinculadas a la industria y la construcción seguirían siendo las de menor dinamismo dentro de la economía, con un crecimiento estimado de apenas 1,7%. La industria manufacturera habría registrado un incremento anual de 2,0%, impulsado por el crecimiento de 21 de los 39 subsectores que integran esta actividad. En cuanto a la construcción, el comportamiento continúa siendo heterogéneo. Mientras las obras civiles mantienen una evolución favorable, la construcción de edificaciones sigue enfrentando dificultades.

Una muestra de este contraste es que la producción de concreto destinada a infraestructura creció 16,3% anual, reflejando un buen desempeño de los proyectos de obras civiles. Sin embargo, las iniciaciones de vivienda nueva registraron una caída de 8,6%, evidenciando la persistente debilidad del segmento residencial. De acuerdo con las estimaciones, tanto la industria como la construcción permanecen rezagadas y todavía no logran consolidar una recuperación que les permita aportar de manera más significativa al crecimiento económico nacional.

Servicios y comercio lideran el crecimiento económico

El sector servicios continuaría siendo el principal motor de la actividad económica colombiana durante abril, con un crecimiento estimado de 3,8%.

Dentro de este grupo, la administración pública habría mostrado uno de los mayores avances, con una expansión anual de 6,0%. Este resultado estaría asociado a un incremento real de 18,6% en el gasto de personal. Por otro lado, el comercio se mantendría entre las actividades más dinámicas de la economía, con un crecimiento anual de 3,9%. El desempeño del sector estaría respaldado por el fuerte crecimiento de las ventas minoristas, que aumentaron 14,9% frente al mismo mes del año anterior. Además, de los 19 grupos de mercancías incluidos en la Encuesta Mensual de Comercio, únicamente uno registró una variación negativa.