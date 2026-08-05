Gobierno aumentó a 90 % el mínimo del giro directo de recursos a hospitales y clínicas; ¿qué significa esto?

Por medio de la expedición del Decreto 930 de 2026 se aumentó del 80 al 90 % el porcentaje mínimo de los recursos que la Administradora de Recursos de Salud (Adres) girará directamente a las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) y a los proveedores de tecnologías en salud. Las primeras son clínicas, hospitales, laboratorios y centros especializados, mientras que los segundos son los que suministran herramientas para servicios.
El Ministerio de Salud aseguró que con esta normatividad busca responder a la necesidad de garantizar un flujo más “eficiente, oportuno y transparente” de los recursos públicos destinados a la prestación de los servicios de salud.
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En ese sentido, la institución reiteró que el giro directo se presenta como una herramienta para asegurar que los recursos destinados a la atención en salud lleguen de manera más rápida a quienes prestan servicios a los pacientes.
El incremento del porcentaje mínimo de giro directo cobija a los recursos de la unidad de pago por capitación (UPC) del régimen subsidiado, las EPS del régimen contributivo que incumplan las condiciones de patrimonio adecuado, las EPS sometidas a vigilancia especial, intervención (actualmente hay siete así) o liquidación, las EPS que voluntariamente adopten el mecanismo de giro directo y los recursos correspondientes a presupuestos máximos destinados a financiar servicios y tecnologías que no estén cubiertas por esos recursos.