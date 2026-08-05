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Medellín hace campaña redonda en el arranque de Amaranto Perea y es líder de la Liga Betplay

Así se complementa la tercera de la Liga que arrancó este lunes con el empate 1-1 entre Bucaramanga y Cúcuta.

  • El jugador Jhon Montaño fue uno de los que anotó gol con el DIM en la victoria ante Tolima en Ibagué, los otros dos tantos fueron de Daniel Cataño y Juan José Córdoba. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    El jugador Jhon Montaño fue uno de los que anotó gol con el DIM en la victoria ante Tolima en Ibagué, los otros dos tantos fueron de Daniel Cataño y Juan José Córdoba. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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Independiente Medellín sumó una nueva victoria, esta vez como visitante ante el Deportes Tolima en el Manuel Murillo Toro y hace puntaje perfecto en la Liga BetPlay de la cual es líder con 9 puntos.

El cuadro que estrena en su cuerpo técnico a Luis Amaranto Perea, ajusta tres victorias en línea, dos como local ante Pasto 2-1 y Deportivo Cali 1-0 y uno en calidad de visitante ante Tolima 2-3 que le permite ser el líder solitario de la Liga, a la espera de que se complemente la tercera fecha que arrancó el lunes.

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Hasta el momento, la jornada tiene en el empate 1-1 entre Bucaramanga y Cúcuta y las victorias de Llaneros 3-1 ante Fortaleza, del DIM 2-3 ante Tolima, en Ibagué y de Millonarios 2-0 ante Pasto, lo que le permitió al Poderoso llegar a 9 puntos, seguido en la tabla por el equipo de Villavicencio con 7 unidades, y a la espera de que se disputen los demás juegos.

La jornada se complementa este miércoles con los compromisos Internacional de Bogotá-Jaguares a las 6:15 de la tarde, y Once Caldas-América a las 8:30 de la noche.

Los demás juegos de la tercera fecha fueron programados para septiembre Deportivo Cali-Águilas para el 27 del próximo mes, Atlético Nacional ante Junior el 30 de septiembre y sin fecha están los duelos Pereira-Santa Fe y Chicó-Alianza Valledupar.

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Por el momento, DIM es líder de la tabla con 9 puntos, seguido por Llaneros con 7; mientras que Águilas Doradas, Millonarios y Deportes Tolima acumulan 6, de ellos, el único que tiene solo dos partidos disputados es el cuadro antioqueño.

Detrás de estos clubes y con tres puntos están Once Caldas, Atlético Nacional, América de Cali y Deportivo Cali. Con dos unidades, en el puesto 11, aparece Fortaleza y, con un punto, están Alianza, Pereira y Cúcuta.

Sin unidades y con uno o dos partidos disputados están Chicó, Santa Fe, Junior, Internacional de Bogotá, Pasto y Jaguares.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo le fue al DIM en sus tres primeros partidos de la Liga BetPlay?
El equipo antioqueño logró un rendimiento perfecto de tres victorias consecutivas: venció en condición de local a Deportivo Pasto (2-1) y a Deportivo Cali (1-0), y se impuso como visitante frente al Deportes Tolima (2-3) en Ibagué.
¿Qué partidos de la tercera fecha de la Liga BetPlay quedaron aplazados?
Los partidos aplazados para el 27 de septiembre son Deportivo Cali vs. Águilas Doradas, y para el 30 de septiembre Atlético Nacional vs. Junior. Adicionalmente, los compromisos entre Deportivo Pereira vs. Independiente Santa Fe y Boyacá Chicó vs. Alianza Valledupar se encuentran reprogramados sin una fecha confirmada.
¿Qué equipos escoltan al Independiente Medellín en la parte alta de la tabla de posiciones?
El escolta inmediato es Llaneros con 7 unidades, seguido por un grupo integrado por Águilas Doradas, Millonarios y Deportes Tolima con 6 puntos cada uno. De este lote perseguidor, Águilas Doradas cuenta con la ventaja de registrar solo dos partidos jugados.

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