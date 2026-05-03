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Así quedaron las llaves de cuartos de final de la Liga Betplay: Nacional se medirá a Inter de Bogotá

Luego de definirse los ocho clasificados y los puestos de cada uno, se dio el sorteo en las instalaciones de la Dimayor.

  • Atlético Nacional se medirá a Internacional de Bogotá en la llave de cuartos de final de la Liga Betplay, tras terminar líder en la tabla de posiciones del todos contra todos. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
    Atlético Nacional se medirá a Internacional de Bogotá en la llave de cuartos de final de la Liga Betplay, tras terminar líder en la tabla de posiciones del todos contra todos. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
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Tras definirse los ocho clasificados y la posición de cada uno, la tabla quedó liderada por Atlético Nacional, que además es el único equipo antioqueño en competencia, se realizó el sorteo para conocer las llaves de los cuartos de final.

Junto a Atlético Nacional, líder con 40 puntos, quedaron Junior (35 puntos), Deportivo Pasto (34), América de Cali (33), Once Caldas (33), Deportes Tolima (31), Santa Fe (29) e Internacional de Bogotá (28).

Nacional y Junior, por ser primero y segundo, tendrán la ventaja deportiva tanto en la fase de cuartos de final como en la semifinal. Hay que recordar que el formato cambió en este semestre por la realización del Mundial ya que necesitan terminar antes la competencia.

Tras el sorteo realizado por la Dimayor, el rival de Atlético Nacional en la llave de los cuartos de final es Internacional de Bogotá, y se iniciará en Bogotá y la vuelta será en el Atanasio Girardot.

El verde debe mejorar su rendimiento, ya que, a pesar de ser el líder, viene de dos derrotas consecutivas y hay que tener en cuenta que, en la siguiente fase un duelo de ida y vuelta para definir a los semifinalistas de la Liga.

Resultados de la fecha 19

Once Caldas 1 - Nacional 0

Chicó 3- Llaneros 0

Jaguares 2 - Cúcuta 0

DIM 1 - Águilas 2

Alianza 2 - Millonarios 2

Fortaleza 2 - Bucaramanga 1

Santa Fe 3 - Internacional Bogotá 1

Tolima 1 - Cali 1

Junior 4 - Pasto 3

América 1 - Pereira 0

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