La Solar 2026 en Medellín admitió fallas en festival marcado por desorden y artistas que no se presentaron

La Solar 2026, que era una de las citas musicales más esperadas del año en Medellín, terminó en una ola de críticas, por presunta mala logística, retrasos en horarios y artistas que no se presentaron en la noche del 2 de mayo. Horas después de los reclamos del público, la organización del festival La Solar reconoció los problemas que marcaron su edición 2026, especialmente en el escenario principal. “A nuestros fans... sabemos lo que esto significa para muchos de ustedes, ya que detrás de cada entrada hay tiempo, energía e ilusión”, señaló el equipo del festival en un comunicado publicado tras el evento. Le puede interesar: DJ Snake, Mora y Danny Ocean encabezan La Solar Medellín 2026: este es el lineup completo del festival

En el mensaje, admitieron que se presentaron inconvenientes técnicos que impidieron el desarrollo normal de la programación e incluso que algunos artistas no pudieran presentarse.

Retrasos desde el inicio y un cronograma que nunca se recuperó

Las fallas comenzaron desde temprano en el escenario Jumbo. A las 7:00 de la noche, cuando el público esperaba a J Álvarez, ni siquiera había iniciado el show de Hamilton, programado para las 6:00 p. m. Los asistentes se encontraron con un escenario vacío y sin información clara, lo que generó los primeros reclamos. Aunque minutos después se anunció el inicio de la presentación, el retraso ya era evidente. Desde ese momento, la programación no logró normalizarse. Las demoras se pronunciaron más durante el montaje del show de Yandel en formato sinfónico, que extendió aún más los tiempos de espera. Para cuando Álvaro Díaz subió al escenario, ya había pasado la medianoche, muy por fuera del horario previsto. Lea más: La Solar 2026 anuncia a Crudo Means Raw como su primer artista confirmado, ¿cuándo y dónde será?

Menores en zona restringida y reclamos en tarima

A los problemas técnicos se sumó un manejo irregular del público menor de edad. Aunque el festival había dispuesto que los adolescentes debían retirarse antes de las 12:00 de la noche, esto no se cumplió. La situación se prolongó hasta la madrugada, cuando durante el show de Mora funcionarios de la Alcaldía intervinieron para pedir la evacuación de esta zona. Desde el escenario, el artista reaccionó visiblemente molesto, cuestionando la logística del evento.

Shows recortados y público que se fue antes del final