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Los ocho de la Liga Betplay no cambiaron: DIM, Millos, Cali y Bucaramanga no pudieron clasificar

DIM perdió con Águilas (1-2), Millonarios empató con Alianza (2-2), Cali igualó con Tolima (1-1) y Bucaramanga perdió con Fortaleza 2-1.

  • Atlético Nacional líder de la Liga Betplay, a pesar de las dos derrotas consecutivas, espera por su rival en los cuartos de final del torneo. FOTO: CAMILO SUÁREZ.
    Atlético Nacional líder de la Liga Betplay, a pesar de las dos derrotas consecutivas, espera por su rival en los cuartos de final del torneo. FOTO: CAMILO SUÁREZ.
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
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Tenían que ganar y esperar otros resultados para meterse entre los ocho y no pudieron. Ni DIM que estaba como local, tampoco Cali, Millonarios y Bucaramanga que jugaron como visitantes lograron quitarle el lugar a Santa Fe e Internacional de Bogotá, que se clasificaron como séptimo y octavo, respectivamente.

El duelo entre Santa Fe e Internacional de Bogotá en El Campín empezó con sorpresa porque el visitante se fue adelante, pero los Cardenales pronto remontaron y terminaron ganando el compromiso 3-1 para así confirmarse en la siguiente fase del torneo.

También le puede interesar: DIM perdió con Águilas Doradas en el Atanasio y no se dio el milagro de la clasificación

Millonarios y Deportivo Cali quedaron a un gol de meterse, pero los empates 1-1 y 2-2 terminaron eliminándolos de la competencia, mientras que Bucaramanga cayó en su visita ante Fortaleza y también se despidió de la final de la Liga.

Ahora, queda solo esperar el sorteo de las 8:00 de la noche, para conocer las llaves de cuartos de final en la que el único equipo antioqueño en competencia será el Atlético Nacional que dirige Diego Arias y viene de perder los dos últimos duelos de la Liga.

Al final, los ocho no cambiaron y con Atlético Nacional que terminó como líder con 40 puntos seguido por Deportivo Pasto, Once Caldas, Junior, Deportes Tolima, América de Cali, Santa Fe e Internacional de Bogotá.

En el cierre de la fecha 19 se disputan los duelos Junior-Pasto y América-Pereira, duelos que no cambian a los ocho clasificados de la Liga Betplay-1.

Tan pronto como se terminen esos dos duelos, la Dimayor realizará el sorteo de las llaves de cuartos de final.

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