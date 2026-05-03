Los ocho de la Liga Betplay no cambiaron: DIM, Millos, Cali y Bucaramanga no pudieron clasificar

Tenían que ganar y esperar otros resultados para meterse entre los ocho y no pudieron. Ni DIM que estaba como local, tampoco Cali, Millonarios y Bucaramanga que jugaron como visitantes lograron quitarle el lugar a Santa Fe e Internacional de Bogotá, que se clasificaron como séptimo y octavo, respectivamente.

El duelo entre Santa Fe e Internacional de Bogotá en El Campín empezó con sorpresa porque el visitante se fue adelante, pero los Cardenales pronto remontaron y terminaron ganando el compromiso 3-1 para así confirmarse en la siguiente fase del torneo.

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Millonarios y Deportivo Cali quedaron a un gol de meterse, pero los empates 1-1 y 2-2 terminaron eliminándolos de la competencia, mientras que Bucaramanga cayó en su visita ante Fortaleza y también se despidió de la final de la Liga.