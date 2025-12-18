Antioquia cerrará el año creciendo más que el resto de Colombia: ¿cuál fue la clave?

La economía antioqueña cerraría 2025 con un crecimiento del 2,8%, una cifra superior al 2,6% estimado para el Producto Interno Bruto (PIB) nacional, de acuerdo con el Centro de Pensamiento de la Universidad EIA. La diferencia reflejaría un mejor desempeño regional frente a un entorno nacional marcado por tensiones fiscales y debates sobre la sostenibilidad del gasto público. Mientras el país terminaría el año con una expansión moderada, en medio de la crisis fiscal derivada del elevado gasto del Gobierno, Antioquia mostraría una dinámica más sólida gracias al sector privado y al buen comportamiento de varios indicadores económicos clave. Puede leer: Economía colombiana creció 2,9% en octubre impulsada por administración pública y comercio

Mejor desempeño regional

Durante los primeros 10 meses del año, la economía del departamento mostró señales consistentes de recuperación. El Pulso Económico Regional (PER) del Banco de la República evidenció variaciones positivas en todos los meses entre enero y octubre, lo que sugiere una actividad económica sostenida y con mejores perspectivas frente a 2024, cuando el crecimiento fue del 2,0%. Este comportamiento ha sido determinante para que las proyecciones de crecimiento de Antioquia superen las del conjunto del país.

Industria y comercio lideran la oferta productiva

Por el lado de la oferta, la industria manufacturera se consolidó como uno de los principales motores del crecimiento regional. Entérese: Industria manufacturera crece en octubre, pero aún no recupera niveles previos, según la Andi Según la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial del Dane, la producción industrial de Antioquia creció 5,3% en términos reales entre enero y octubre de 2025, más del doble del 2,2% registrado a nivel nacional en el mismo periodo. Este resultado cobra especial relevancia dado que la industria representa el 14,6% del valor agregado departamental, lo que amplifica su impacto en el desempeño económico total. El comercio minorista también mostró un comportamiento destacado. De acuerdo con la Encuesta Mensual de Comercio (EMC) del Dane, las ventas crecieron 15,2% en el departamento durante los primeros 10 meses del año, ligeramente por encima del 15,0% del promedio nacional, manteniéndose de forma consistente sobre la media del país. Le interesa: Arepas, Chocoramo y Pony Malta: el boom de la nostalgia dispara 10,5% las exportaciones colombianas

Confianza del consumidor y demanda interna en recuperación

Desde la perspectiva de la demanda, Medellín registró avances relevantes en la confianza del consumidor. La encuesta de Fedesarrollo mostró incrementos significativos del indicador entre octubre y noviembre, con alzas mensuales de 14,2 y 3,2 puntos porcentuales, respectivamente. Aunque estos movimientos estuvieron alineados con la tendencia nacional, el promedio anual del departamento fue superior, lo que sugiere una mayor disposición al consumo y mejores expectativas de los hogares antioqueños.

Exportaciones crecen pese a la incertidumbre global

En el frente externo, Antioquia se destacó por el dinamismo de sus exportaciones. Entre enero y octubre, las ventas externas del departamento crecieron 21,4%, muy por encima del 1,7% registrado por el país en el mismo periodo. Según las proyecciones del Centro de Pensamiento de la EIA, las exportaciones regionales alcanzarían los US$10.500 millones al cierre del año, con un crecimiento cercano al 21%, impulsadas por los sectores minero-energético, agrícola e industrial, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre del comercio global.

Inversión empresarial impulsa la recuperación regional

La inversión también mostró señales positivas. En particular, las importaciones de maquinaria y equipo crecieron 9,6% en Antioquia entre enero y septiembre, superando ampliamente el 5,2% del total nacional. Este desempeño ubica al departamento a la vanguardia de la incipiente recuperación de la formación bruta de capital fijo en Colombia, en un año desafiante para la actividad empresarial. Vea también: Antioquia es la segunda región con más conglomerados en Colombia: concentra el 22% de las matrices nacionales

Un crecimiento que refleja la fortaleza productiva de Antioquia

Con estos resultados, el Centro de Pensamiento de la EIA proyecta que Antioquia cerrará 2025 con un crecimiento del 2,8%, superando las estimaciones nacionales de entidades como Cepal y Fedesarrollo. La cifra refleja la resiliencia y capacidad del aparato productivo regional para enfrentar los retos del entorno económico nacional e internacional.

Bloque de preguntas y respuestas