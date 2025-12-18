Antioquia cerrará el año creciendo más que el resto de Colombia: ¿cuál fue la clave?

La economía antioqueña cerraría 2025 con un crecimiento del 2,8%, una cifra superior al 2,6% estimado para el Producto Interno Bruto (PIB) nacional, de acuerdo con el Centro de Pensamiento de la Universidad EIA. La diferencia reflejaría un mejor desempeño regional frente a un entorno nacional marcado por tensiones fiscales y debates sobre la sostenibilidad del gasto público.
Mientras el país terminaría el año con una expansión moderada, en medio de la crisis fiscal derivada del elevado gasto del Gobierno, Antioquia mostraría una dinámica más sólida gracias al sector privado y al buen comportamiento de varios indicadores económicos clave.
