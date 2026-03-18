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Los “luchos” están en cuartos de Champions: conozca el camino de la dupla colombiana en la competición. ¿Cuándo juegan y contra quién?

Los octavos de final de la Liga de Campeones concluyeron. Luis Díaz y Luis Suárez firmaron noches históricas con Bayern Múnich y Sporting de Lisboa, respectivamente. Se vienen los cuartos.

  • Luis Suárez y Luis Díaz en el festejo de sus goles de octavos de Champions. FOTO: GETTY y X BAYERN MUNICH
    Luis Suárez y Luis Díaz en el festejo de sus goles de octavos de Champions. FOTO: GETTY y X BAYERN MUNICH
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 4 horas
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Al comienzo de la temporada 2025-2026, los colombianos Luis Fernando Díaz y Luis Javier Suárez cambiaron de aires al fichar por nuevos equipos. Bayern de Múnich, uno de los equipos más importantes del fútbol mundial, desembolsó 70 millones de euros por los servicios de Luis Díaz. El Sporting de Lisboa, un club histórico de Portugal y que se encontró en la obligación de buscar un reemplazo idóneo del goleador sueco Vyctor Gyokeres, hizo una inversión de 22,95 millones de euros por el colombiano Luis Suárez.

Por el momento, los equipos han acertado en su planificación deportiva, y los colombianos son pieza fundamental de ambos planteles. En la Champions, se puede decir que la obligación de los dos clubes no es la misma. Los bávaros, fieles a su historia, buscan año tras año hacerse con el torneo. Mientras que los Leones no tienen ese peso histórico, pero sí apuntan a seguir creciendo en el ámbito europeo.

Las dos escuadras tenían partidos relativamente accesibles en los octavos de final de esta edición. En la ida fue el principio, nudo y desenlace de la llave del Bayern frente a Atalanta de Italia, pues en Bérgamo, con gran actuación del Guajiro (no marcó, sí asistió), el conjunto alemán se impuso 6-1. Los lusos, por su parte, dieron un paso en falso en aquel juego de ida contra el Bodo-Glimt de Dinamarca, cayendo 3-0 en territorio danés. Lucho Suárez y su equipo debían poner el pecho y darlo vuelta en el estadio José Alvalade.

Noches históricas con participación cafetera

Con una serie casi liquidada, en Múnich, el equipo rojo buscó hacer historia, al buscar la mayor goleada a favor en el global de una serie de Champions, y lo consiguió. Ganaron 4-1 el partido de vuelta, con un gol de Luis Fernando Díaz Marulanda. El marcador global dictó 10-2 a favor de los bávaros, y así se superó el 7-0 al FC Barcelona en el año 2013.

Por su parte, Suárez, junto al defensa Inacio, el volante Pedro Conçalves, Maximiliano Zalazar y Rafael Nel, firmaron la remontada más importante de un club a nivel europeo. El conjunto verdiblanco alcanzó por segunda vez en su historia los cuartos de final de la UEFA Champions League, no lo conseguía desde la temporada 1982-1983. Suárez, con su gol y la asistencia a Conçalves para el segundo gol, se va abriendo paso entre los jugadores históricos del club que vio crecer a Cristiano Ronaldo.

Esta edición de la Liga de Campeones es la quinta en la que participa Luis Díaz: 2020/21 con Porto, 2021/22 con Porto y Liverpool, 2022/23 con Liverpool, 2023/24 con Liverpool, 2024/25 con Liverpool y 2025/26 con Bayern de Múnich. Alcanzó los cuartos de final dos veces, una con Porto y Liverpool, y una vez llegó a la final con los de Anfield en 2022. En cambio, “Lucho” Suárez participa por segunda ocasión esta temporada; la primera fue en la 2022/23 con el Olympique de Marsella de Francia, que caería en fase de grupos.

Los números de ambos jugadores durante esta temporada son una auténtica locura. Díaz en Bayern acumula 21 goles y 17 asistencias en todas las competiciones. En Champions tiene 3 goles y 2 asistencias. Suárez ha conseguido 32 goles y 7 asistencias entre Liga, Copas Locales y Liga de Campeones. En el máximo certamen continental cuenta con 2 asistencias y 5 goles, está a 2 tantos de convertirse en el máximo artillero en Champions del club lisboeta.

¿Qué les espera en cuartos de final?

Cuando solo quedan ocho clubes, los ocho mejores, la competición entra en su etapa final y el buen fútbol está asegurado con la presencia de los equipos top mundial. Tanto Bayern Múnich como Sporting de Lisboa ya saben contra qué clubes jugarán en esta instancia de la Champions 2025/26.

El club bávaro jugará el que para muchos amantes y expertos del fútbol es el clásico de la UEFA Champions League: Bayern Múnich vs Real Madrid. Un partido lleno de historia, con noches inolvidables como aquel triplete de Cristiano Ronaldo en 2017 en victoria blanca o la presentación de Oliver Kahn bajo los palos que dejó al Bernabéu mudo y dio la victoria al Bayern en 2001. Una ocasión especial, eso siempre es este partido y allí estará Luis Fernando Díaz en representación criolla.

Luis Suárez y su Sporting visitarán la fría Londres para enfrentarse a uno de los mejores equipos de la actualidad: el Arsenal de Mikel Arteta. Este partido tiene un condimento, un reencuentro en el cual se centran las miradas y en el que Suárez indirectamente es protagonista: Vyktor Gyökeres se enfrenta al club que lo dio a conocer en Europa, y a su reemplazante, que lo ha hecho con creces, Luis Suárez. Un duelo altamente competitivo donde los favoritos son los Gooners, pero en el fútbol nada está dicho y ya esta temporada Sporting escribió dos páginas doradas (contra PSG y Bodo-Glimt), ¿por qué no una más?

Los partidos de ida de Los cuartos de final de la UEFA Champions League se llevarán a cabo el 7 y 8 de abril, aún no se confirma horario ni programación exacta. Los compromisos de vuelta se jugarán una semana después, los días 14 y 15 de abril. Toda la Liga de Campeones se puede ver a través de los distintos canales de ESPN en televisión y en la plataforma de streaming Disney+.

Lea también: Jhon Jáder Durán se reencuentra con el gol en Rusia; así fue su nuevo tanto con el Zenit

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