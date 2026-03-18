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Crisis del sistema de salud: gremio médico exige propuestas a candidatos presidenciales

Con una carta abierta, el gremio médico encendió las alertas sobre la crisis del sistema de salud y pidió a los aspirantes a la Presidencia propuestas claras que garanticen su sostenibilidad y calidad. Esto fue lo que dijeron.

  • El gremio médico advierte que el sistema de salud enfrenta una crisis financiera y requiere ajustes urgentes. FOTO: David Sánchez, Archivo EL COLOMBIANO.
    El gremio médico advierte que el sistema de salud enfrenta una crisis financiera y requiere ajustes urgentes. FOTO: David Sánchez, Archivo EL COLOMBIANO.
El Colombiano
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hace 3 horas
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En medio de las dificultades que enfrenta el sistema de salud en Colombia, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas hizo un llamado directo a los candidatos presidenciales para que presenten propuestas claras y viables que permitan estabilizar el sector, actualmente afectado por problemas financieros y operativos.

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A través de una carta abierta, el gremio médico —que agrupa a más de 70 especialidades— expresó su intención de abrir un espacio de diálogo enfocado en soluciones técnicas, dejando de lado intereses políticos o ideológicos. La organización busca que el debate sobre el futuro del sistema de salud se centre en medidas concretas que respondan a la crisis actual y garanticen la continuidad en la atención de los pacientes.

El presidente de la asociación, el médico intensivista Agamenón Quintero, aseguró que el país no requiere una reforma estructural profunda, como se ha planteado en distintos escenarios, sino ajustes urgentes que fortalezcan el modelo existente. En ese sentido, destacó la importancia de preservar la articulación entre los sectores público y privado, considerada uno de los pilares del sistema de salud colombiano.

<b>Agamenón Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. FOTO: ACSC.</b>
Agamenón Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. FOTO: ACSC.

Entre las principales propuestas del gremio se encuentra el fortalecimiento de la gestión del riesgo financiero, así como una mayor vigilancia sobre el uso de los recursos destinados a la salud. También plantean la creación de un estatuto que regule la contratación del talento humano, con el objetivo de enfrentar la precarización laboral que afecta a médicos y demás profesionales del sector.

Conozca: Más de 700.000 afiliados de Nueva EPS se quedan sin medicamentos por incumplimientos de interventor de Petro

Además, la asociación insiste en la necesidad de implementar de manera efectiva un modelo de Atención Primaria en Salud, que permita mejorar el acceso y la prevención de enfermedades. A esto se suma la propuesta de crear centros especializados para el manejo de patologías de alto costo, raras y huérfanas, así como el reconocimiento de la autonomía profesional de los médicos, acompañado de mecanismos de autorregulación.

El llamado también incluye la regulación de los procesos de recertificación médica y el fortalecimiento de la formación de nuevos profesionales, como parte de una estrategia integral orientada a mejorar la calidad del servicio y responder a las demandas crecientes del sistema.

Una de las principales propuestas es un estatuto que regule la contratación de talento humano. FOTO: Humberto Arango Gómez, archivo EL COLOMBIANO.
Una de las principales propuestas es un estatuto que regule la contratación de talento humano. FOTO: Humberto Arango Gómez, archivo EL COLOMBIANO.

Finalmente, desde la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas reiteraron su disposición para escuchar las propuestas de los aspirantes a la Presidencia, con el fin de construir soluciones conjuntas que permitan garantizar la sostenibilidad, eficiencia y calidad del sistema de salud en Colombia.

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