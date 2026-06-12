Precio del dólar se desploma a $3.475, nivel que no se veía desde el 2021

El dólar mantuvo su tendencia bajista en Colombia y cerró la jornada en niveles que no se observaban desde hace cinco años, impulsado por un contexto internacional marcado por las expectativas de un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y por un ambiente más favorable para los mercados globales.
La moneda estadounidense terminó la sesión en $3.475,78, lo que significó una caída de $37,76 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), ubicada para la jornada en $3.513,54. Durante el día se negociaron US$1.249 millones en 1.603 operaciones. La divisa alcanzó un mínimo de $3.452 y un máximo de $3.511.