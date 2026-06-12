Precio del dólar se desploma a $3.475, nivel que no se veía desde el 2021

El dólar mantuvo su tendencia bajista en Colombia y cerró la jornada en niveles que no se observaban desde hace cinco años, impulsado por un contexto internacional marcado por las expectativas de un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y por un ambiente más favorable para los mercados globales. La moneda estadounidense terminó la sesión en $3.475,78, lo que significó una caída de $37,76 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), ubicada para la jornada en $3.513,54. Durante el día se negociaron US$1.249 millones en 1.603 operaciones. La divisa alcanzó un mínimo de $3.452 y un máximo de $3.511.

¿Por qué cayó el dólar a mínimos de cinco años?

Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados de Corficolombiana, explicó que los movimientos recientes llevaron a que la TRM registrara su nivel más bajo en cinco años. Le puede gustar: Dólar cierra con una caída de $118 tras elecciones y podría bajar a $3.550 esta semana Según el analista, el comportamiento de los mercados internacionales ha estado influenciado por la posibilidad de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. “Los futuros bursátiles estadounidenses avanzan hoy viernes mientras los inversionistas valoran las esperanzas de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán de nuevo, así como la muy esperada oferta pública inicial de SpaceX”, aseguró. Acevedo indicó que el acuerdo propuesto incluiría el compromiso de Teherán de reabrir el estrecho de Ormuz y, a cambio, Washington levantaría las sanciones sobre el petróleo iraní. Para el experto, si estas señales positivas se consolidan y se mantienen las expectativas locales sobre un eventual gobierno más favorable para los mercados, el dólar podría continuar descendiendo. “Ahora, con las buenas noticias globales, si se ratifican, y con la expectativa local de un gobierno promercado, están dadas las condiciones para que el dólar tenga la posibilidad de buscar nuevos niveles mínimos y continuar con la tendencia bajista estructural de la que tanto hemos hablado”, afirmó. De cara a las próximas jornadas, Acevedo identificó niveles de resistencia en $3.500, $3.520 y $3.533, mientras que los soportes se ubicarían en $3.485, $3.479 y $3.460.

¿Qué pasó con el petróleo tras las señales de negociación?

Mientras el dólar cedía terreno, los precios internacionales del petróleo también registraron fuertes descensos. Los mercados reaccionaron a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cancelar los planes para atacar Irán, una medida que redujo los temores de una escalada militar en Medio Oriente.

El crudo Brent perdió US$1,83, equivalente a 2%, y se ubicó en US$88,55 por barril. Por su parte, el petróleo West Texas Intermediate (WTI) cayó US$1,60, o 1,8%, hasta US$86,11 por barril. Trump, quien previamente había advertido sobre posibles acciones militares contra Irán, aseguró que las conversaciones entre ambos países habían avanzado y señaló que un acuerdo de paz podría firmarse durante el fin de semana. Ese eventual pacto permitiría reabrir el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo. Sin embargo, la agencia semioficial iraní Fars reportó que Teherán aún no había aprobado ningún texto definitivo.

¿Sigue existiendo riesgo para el mercado energético?

Pese al optimismo de los inversionistas, algunos analistas consideran que todavía existe incertidumbre sobre el desenlace de las negociaciones. Tony Sycamore, analista de mercados de IG, señaló que la respuesta de los mercados fue inmediata. “Aunque esto podría ser, por supuesto, otra falsa esperanza, la reacción del mercado ha sido rápida y decisiva”, indicó. El experto agregó que incluso si los precios del petróleo continúan corrigiéndose, el panorama sigue siendo sensible. “Mientras el precio se mantenga por encima del soporte en los 80 dólares bajos, los riesgos siguen inclinándose claramente al alza”, sostuvo.

Las tensiones en torno al estrecho de Ormuz continúan siendo uno de los principales factores de preocupación para los mercados energéticos. El jueves, Irán anunció el cierre de la vía marítima y advirtió que atacaría cualquier embarcación que intentara cruzarla. Este corredor es estratégico para el comercio mundial, pues por allí transita aproximadamente una quinta parte de los envíos globales de petróleo y gas natural licuado. Los medios estatales iraníes informaron además que fuerzas militares impidieron el paso de un petrolero que intentó navegar por el estrecho sin coordinación previa. No obstante, el ejército estadounidense aseguró a través de redes sociales que los buques comerciales seguían transitando por la zona. Entérese: Dólar se mantiene por debajo de $3.600 por cuarta jornada al hilo y toca niveles no vistos en más de cinco años

¿Qué esperan los analistas?