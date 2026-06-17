El dólar abrió este miércoles con alza de $0,15, pero se mantiene aún en niveles de enero de 2021

El dólar sigue mostrando volatilidad mientras varios escenarios se conjugan al tiempo. En el contexto local los inversionistas están a la expectativa del nuevo presidente que llegue a Casa de Nariño, mientras esperan que se consolide el acuerdo entre Estados Unidos e Irán que signifique el fin en la guerra que se libra en el Medio Oriente.

La divisa abrió en $3.425,01, lo que representó un alza de $0,15 frente a la TRM que para hoy se ubica en $3.427,07, por lo que aún se mantiene en niveles no vistos desde el de enero de 2021. Al comienzo de la jornada se realizaron ocho transacciones por un valor de US$3.250. La divisa registró un precio mínimo de $3.425, a niveles de diciembre de 2020, y un precio máximo de $3.425.

Conozca: Un turista extranjero gasta al día US$160 en El Poblado, ¿se dolarizó Medellín?

El mercado ha reaccionado positivamente, fortaleciendo al peso frente al dólar, ante las altas probabilidades de que Abelardo De La Espriella asuma la Presidencia de la República el próximo 7 de agosto. El abogado se ha definido como un candidato promercado.

Por otra parte, el dólar se ha fortalecido a nivel global tras el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán. Todo esto ocurre mientras crecen las expectativas sobre la decisión que tomará la Reserva Federal respecto a las tasas de interés.

Los inversionistas también están atentos al primer discurso de Kevin Warsh, quien hace poco asumió la presidencia de la FED.

Le puede interesar: Bolsas suben y petróleo cae tras acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán