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El dólar abrió este miércoles con alza de $0,15, pero se mantiene aún en niveles de enero de 2021

Los precios del petróleo cotizaban estables el miércoles cerca de un mínimo de tres meses, mientras los inversores sopesaban el impacto de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

  • La divisa abrió en $3.425,01, lo que representó un alza de de $0,15 frente a la TRM que para hoy se ubica en $3.427,07. FOTO: GETTY
    La divisa abrió en $3.425,01, lo que representó un alza de de $0,15 frente a la TRM que para hoy se ubica en $3.427,07. FOTO: GETTY
Diario La República
hace 3 horas
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El dólar sigue mostrando volatilidad mientras varios escenarios se conjugan al tiempo. En el contexto local los inversionistas están a la expectativa del nuevo presidente que llegue a Casa de Nariño, mientras esperan que se consolide el acuerdo entre Estados Unidos e Irán que signifique el fin en la guerra que se libra en el Medio Oriente.

La divisa abrió en $3.425,01, lo que representó un alza de $0,15 frente a la TRM que para hoy se ubica en $3.427,07, por lo que aún se mantiene en niveles no vistos desde el de enero de 2021. Al comienzo de la jornada se realizaron ocho transacciones por un valor de US$3.250. La divisa registró un precio mínimo de $3.425, a niveles de diciembre de 2020, y un precio máximo de $3.425.

Conozca: Un turista extranjero gasta al día US$160 en El Poblado, ¿se dolarizó Medellín?

El mercado ha reaccionado positivamente, fortaleciendo al peso frente al dólar, ante las altas probabilidades de que Abelardo De La Espriella asuma la Presidencia de la República el próximo 7 de agosto. El abogado se ha definido como un candidato promercado.

Por otra parte, el dólar se ha fortalecido a nivel global tras el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán. Todo esto ocurre mientras crecen las expectativas sobre la decisión que tomará la Reserva Federal respecto a las tasas de interés.

Los inversionistas también están atentos al primer discurso de Kevin Warsh, quien hace poco asumió la presidencia de la FED.

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Precio del petróleo

Los precios del petróleo cotizaban estables el miércoles cerca de un mínimo de tres meses, mientras los inversores sopesaban el impacto de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y la advertencia de la Agencia Internacional de la Energía, AIE, sobre un exceso de oferta el próximo año, frente a una demanda más sólida a corto plazo para reponer las existencias.

Los futuros del crudo brentsubían US$30 centavos, o 0,4%, a US$79,26 el barril, y los del West Texas Intermediate estadounidense ganaban US$24 centavos, o 0,3%, a US$76,29 dólares. Ambos contratos alcanzaron a primera hora de la sesión su nivel más bajo desde principios de marzo.

Lea más: Precio del dólar se desploma a $3.475, nivel que no se veía desde el 2021

Ambos habían caído alrededor de 5% el martes, lastrados por las esperanzas de que un acuerdo entre Estados Unidos e Irán permita que el petróleo salga del Golfo.

“La hipótesis de partida actual es que el estrecho de Ormuz se reabrirá y que los buques comenzarán a transitar por este punto crítico en ambas direcciones”, dijo Tamas Varga, analista de PVM Oil. “La reanudación gradual de los flujos de petróleo, por lenta que sea, afectará de manera significativa al equilibrio del mercado petrolero”, agregó.

En su primera previsión para 2027, la AIE señaló que el mercado del petróleo entrará en una situación de importante exceso de oferta, ya que la oferta mundial aumentará en 8 millones de barriles diarios, mientras que la demanda solo crecerá en 2 millones de barriles diarios.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿A cuánto abrió el dólar hoy en Colombia y cómo quedó frente a la TRM?
El dólar abrió este miércoles en $3.425,01, registrando un incremento de apenas $0,15 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada en $3.427,07. Aunque inició con una leve alza, la divisa continúa en niveles que no se observaban desde comienzos de 2021.
¿Cómo influye el acuerdo entre Estados Unidos e Irán en el precio del dólar?
Los mercados han reaccionado positivamente ante la posibilidad de que se consolide un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Una eventual normalización de la situación en Medio Oriente podría reducir riesgos geopolíticos, favorecer la estabilidad de los mercados internacionales y modificar el comportamiento de activos como el petróleo y el dólar.
¿Qué relación tiene el precio del petróleo con el comportamiento del dólar en Colombia?
El petróleo es una de las principales exportaciones colombianas, por lo que sus movimientos suelen influir en la cotización del peso frente al dólar. Cuando los precios internacionales del crudo se mantienen altos o estables, ingresan más divisas al país, lo que puede favorecer el fortalecimiento de la moneda colombiana y presionar a la baja el dólar.
¿Qué factores están impulsando la fortaleza reciente del peso colombiano frente al dólar?
El fortalecimiento del peso colombiano responde a varios elementos simultáneos. Entre ellos destacan las expectativas electorales en Colombia, el comportamiento de los precios del petróleo, la percepción de menor riesgo internacional tras los avances diplomáticos en Medio Oriente y la expectativa de las próximas decisiones de política monetaria en Estados Unidos.

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