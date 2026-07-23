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Linda Caicedo, protagonista de la campaña de nueva indumentaria del Real Madrid, ¿le gusta el nuevo color?

Adidas, marca que confecciona los uniformes del Real Madrid, confirmó que la segunda camiseta del cuadro merengue será verde, color que ya han usado en otras temporadas.

  • La delantera colombiana Linda Caicedo con la nueva camiseta del club. Esta será la segunda indumentaria del Real Madrid para la temporada 2026-2027. FOTO TOMADA X@realmadridfem
    La delantera colombiana Linda Caicedo con la nueva camiseta del club. Esta será la segunda indumentaria del Real Madrid para la temporada 2026-2027. FOTO TOMADA X@realmadridfem
  • Linda Caicedo luce nueva indumentaria del Real Madrid
    Linda Caicedo luce nueva indumentaria del Real Madrid
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
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La delantera colombiana Linda Caicedo, quien en el fútbol nacional vistió los colores del Deportivo Cali y el América de Cali, vuelve a vestirse de verde, esta vez gracias a la indumentaria que usará el Real Madrid para la temporada 2026-2027.

Linda, quien fue una de las elegidas del club para la campaña publicitaria, aparece junto a estrellas del equipo masculino como Kylian Mbappé, Vinícius Junior y Jude Bellingham, exhibiendo la camiseta verde, que hace parte de la segunda indumentaria que tendrá el club para la nueva temporada.

Según publicó en un comunicado, el Real Madrid señaló que la segunda equipación del club es verde oscuro con los detalles en blanco roto, reinterpretando una combinación de colores utilizada en el pasado con una perspectiva moderna y actual.

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“La camiseta presenta un sutil patrón geométrico con las iniciales del club e incorpora un moderno cuello con un ribete en blanco roto. Además, cuenta con el logotipo del trébol de Adidas, que conecta la innovación en el rendimiento de élite con la cultura futbolística y el estilo fuera del campo”, enfatiza en el comunicado.

Sobre la calidad de la camiseta, el club señaló que posee la última tecnología Climacool+ de Adidas, que gestiona la humedad y optimiza la ventilación para mantener a los jugadores frescos”.

Finalmente, confirmó que “la nueva camiseta ya está disponible en las tiendas oficiales del Real Madrid, en tiendas Adidas seleccionadas y en adidas.com/football”.

Linda Caicedo luce nueva indumentaria del Real Madrid
Linda Caicedo luce nueva indumentaria del Real Madrid

¿Cuántas veces el Real Madrid ha jugado con camiseta verde?

Al dar un repaso por la historia del club, se encuentra que el Real Madrid ya ha usado en tres ocasiones, anteriores, indumentaria verde.

La primera vez data de la gira por Sudamérica de 1965, en esa ocasión jugó un amistoso de verde contra River Plate en Caracas, Venezuela.

La segunda ocasión fue en la temporada 2012-13, cuando utilizó el verde oscuro como su tercera equipación.

Y la más reciente había sido en la temporada 2021-22, cuando lanzó una camiseta en tono verde esmeralda como tercera equipación.

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Preguntas y respuestas

¿Cómo es el diseño de la segunda camiseta del Real Madrid para la temporada 2026-2027?
Es de color verde oscuro con detalles en blanco roto, e incluye un patrón geométrico sutil con las iniciales del club, un cuello moderno con ribete y el clásico logotipo del trébol de Adidas.
¿Qué tecnología utiliza la indumentaria visitante del Real Madrid para la nueva temporada?
La camiseta incorpora la tecnología Climacool+ de Adidas, diseñada para gestionar la humedad y optimizar la ventilación de los deportistas durante el rendimiento de élite.
¿Por qué Adidas utilizó el logo del trébol en la equipación del Real Madrid?
El logotipo del trébol de Adidas se integró para conectar la innovación en el rendimiento deportivo de élite con la cultura futbolística y la moda urbana fuera del campo.

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