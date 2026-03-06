Dólar en Colombia ya está en $3.800 y podría alcanzar los $4.000 por la incertidumbre y tensión geopolítica

El precio del dólar en Colombia, que esta semana ya superó la barrera de los $3.800, estará marcado por factores internacionales y eventos económicos clave. Los analistas consideran que la moneda podría alcanzar los $4.000. Este viernes, 6 de marzo, la moneda estadounidense inició la jornada con tendencia al alza y se ubicó en $3.799,33, lo que significó un incremento de $31,39 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para hoy en $3.767,94. Al mediodía, la moneda tenía un precio promedio de $3.798,3, tras registrar más 1.483 operaciones que sumaban un monto negociado de US$904 millones. Según el análisis de Rodrigo Lama, chief Business Officer de la fintech latinoamericana Global66, el comportamiento de la divisa dependerá principalmente del escalonamiento del conflicto en Medio Oriente y de los resultados de las elecciones legislativas del 8 de marzo. El experto advierte que el mercado inicia la semana con un tono defensivo, impulsado por el aumento de la tensión geopolítica y un repunte en la volatilidad global. En este contexto, los inversionistas han mostrado mayor preferencia por activos considerados refugio, mientras el dólar se aprecia en las primeras horas de negociación. Entérese: Dólar cerró al alza con la cotización más alta del año, tras tensión en el estrecho de Ormuz Al mismo tiempo, la renta variable global registra retrocesos, el petróleo muestra un impulso alcista ante posibles riesgos en la oferta y el oro vuelve a posicionarse como cobertura frente a escenarios de incertidumbre. Los analistas de Investigaciones Económicas de Bancolombia destacan que los mercados se mantuvieron cautelosos el mes pasado frente a nuevas fuentes de incertidumbre global. Entre ellas, la decisión de la Corte Suprema de anular la mayoría de los aranceles impuestos durante la administración Trump, seguida por la imposición de un arancel universal de 15% por 150 días. Durante febrero, la volatilidad intradía del dólar en Colombia promedió $42, mientras que el monto promedio diario negociado alcanzó los US$1.291 millones.

¿Qué datos económicos de Estados Unidos influyen en el dólar?

Durante la semana, los mercados también estarán atentos a una serie de indicadores macroeconómicos clave en Estados Unidos, que podrían incidir en la trayectoria del dólar. Al inicio de la semana se publicarán los índices de gerentes de compra (PMI) y el ISM manufacturero, indicadores que permitirán medir el dinamismo de los sectores manufacturero y de servicios durante el primer trimestre. Posteriormente, el foco se trasladará al mercado laboral estadounidense con la publicación del cambio en el empleo privado ADP y las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo.

Sin embargo, el dato más relevante llegará hacia el final de la semana con la divulgación de las Nóminas No Agrícolas, la tasa de desempleo y los ingresos medios por hora. Estas cifras son consideradas determinantes para las expectativas sobre la política monetaria y el comportamiento del dólar a nivel global.

¿Qué indicadores económicos se conocerán en Colombia?

En el ámbito local, el mercado estará pendiente principalmente de la publicación de las exportaciones de Colombia, un indicador que permitirá evaluar el desempeño del sector externo en el inicio del año. Adicionalmente, los inversionistas seguirán de cerca la divulgación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), tanto en su variación mensual como anual. Estos datos son relevantes porque influyen directamente en las expectativas de inflación del país y, por lo tanto, en las decisiones de política monetaria del Banco de la República.

¿Hasta dónde podría subir o bajar el dólar?

Diversos análisis apuntan a que el dólar podría ubicarse entre los $3.900 y $4.000. Datos de Bloomberg apunta a que para el segundo trimestre de 2026 se presentará una corrección técnica y fundamental que llevaría a la moneda estadounidense a consolidarse nuevamente por encima de la barrera de los $4.000. De acuerdo con el análisis de Global66, el comportamiento del dólar en Colombia dependerá de cómo evolucionen los factores externos y los datos económicos de Estados Unidos.