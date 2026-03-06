Dólar en Colombia ya está en $3.800 y podría alcanzar los $4.000 por la incertidumbre y tensión geopolítica

El precio del dólar en Colombia, que esta semana ya superó la barrera de los $3.800, estará marcado por factores internacionales y eventos económicos clave. Los analistas consideran que la moneda podría alcanzar los $4.000.
Este viernes, 6 de marzo, la moneda estadounidense inició la jornada con tendencia al alza y se ubicó en $3.799,33, lo que significó un incremento de $31,39 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para hoy en $3.767,94.
Al mediodía, la moneda tenía un precio promedio de $3.798,3, tras registrar más 1.483 operaciones que sumaban un monto negociado de US$904 millones.
Según el análisis de Rodrigo Lama, chief Business Officer de la fintech latinoamericana Global66, el comportamiento de la divisa dependerá principalmente del escalonamiento del conflicto en Medio Oriente y de los resultados de las elecciones legislativas del 8 de marzo.
El experto advierte que el mercado inicia la semana con un tono defensivo, impulsado por el aumento de la tensión geopolítica y un repunte en la volatilidad global. En este contexto, los inversionistas han mostrado mayor preferencia por activos considerados refugio, mientras el dólar se aprecia en las primeras horas de negociación.
Entérese: Dólar cerró al alza con la cotización más alta del año, tras tensión en el estrecho de Ormuz
Al mismo tiempo, la renta variable global registra retrocesos, el petróleo muestra un impulso alcista ante posibles riesgos en la oferta y el oro vuelve a posicionarse como cobertura frente a escenarios de incertidumbre.
Los analistas de Investigaciones Económicas de Bancolombia destacan que los mercados se mantuvieron cautelosos el mes pasado frente a nuevas fuentes de incertidumbre global. Entre ellas, la decisión de la Corte Suprema de anular la mayoría de los aranceles impuestos durante la administración Trump, seguida por la imposición de un arancel universal de 15% por 150 días.
Durante febrero, la volatilidad intradía del dólar en Colombia promedió $42, mientras que el monto promedio diario negociado alcanzó los US$1.291 millones.