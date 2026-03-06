x

¿Qué pasa con el precio del petróleo? Ya supera los 90 dólares por guerra en Medio Oriente

El petróleo superó los 90 dólares por barril tras el bloqueo del estrecho de Ormuz, elevando temores de escasez energética e impacto económico global.

  Petróleo supera US$90 por guerra en Oriente Medio, bloqueo en Ormuz dispara precios y alerta sobre impacto global. FOTO: Getty.
    Petróleo supera US$90 por guerra en Oriente Medio, bloqueo en Ormuz dispara precios y alerta sobre impacto global. FOTO: Getty.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 3 horas
bookmark

El precio del petróleo volvió a sacudir los mercados globales. El barril de referencia Brent superó los US$90, impulsado por la escalada de la guerra en Oriente Medio y las restricciones al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, uno de los puntos neurálgicos del comercio energético mundial.

Por ese corredor marítimo circula cerca del 20% del petróleo que se comercializa en el planeta. Su bloqueo ha generado un choque inmediato en la oferta de crudo y ha encendido las alarmas en los mercados financieros y energéticos.

La tensión se intensificó luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que la guerra continuará hasta la “rendición incondicional” de Irán.

“No habrá ningún acuerdo con Irán, sólo una rendición incondicional”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

En ese contexto, el Brent, la referencia internacional, superó los US$92 por barril, su nivel más alto desde 2023.

El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) llegó brevemente a US$90,48, lo que representó un alza superior al 11%.

Lea más: Fuerte desplome del 90% en el tráfico de petróleo por cierre del Ormuz, tras ataques de Irán en el Golfo

Cierre del mercado petrolero viernes 6 de marzo

Los precios del petróleo se dispararon alrededor de 30% esta semana, a niveles sin precedentes desde 2023, cuando el conflicto en Oriente Medio paraliza buena parte de los flujos de hidrocarburos procedentes del Golfo Pérsico.

El barril de Brent del mar del Norte cerró el viernes a 92,69 dólares, lo que supone un aumento de más del 8% con respecto al jueves y de 27,88% en la semana.

Su equivalente estadounidense, el barril de WTI, terminó a 90,90 dólares, con una subida de más de 12% en la sesión y del 35,63% en la semana.

En contexto: Irak cierra el segundo yacimiento petrolero más grande del mundo por guerra en Irán

Estrecho de Ormuz: el cuello de botella del petróleo mundial

La guerra ha golpeado directamente la infraestructura energética de la región. Varias instalaciones petroleras han sido atacadas y el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz se encuentra prácticamente paralizado.

Según el Centro Conjunto de Información Marítima, un organismo multinacional de asesoramiento naval, el tráfico comercial a través del paso estratégico se ha detenido casi por completo. La situación responde a amenazas de seguridad, restricciones en los seguros marítimos, incertidumbre operativa y ataques en la zona.

El año pasado alrededor de 20 millones de barriles diarios de petróleo y derivados transitaban por ese estrecho, según datos de la Agencia Internacional de la Energía. Los registros recientes de seguimiento de buques indican que ese flujo se ha desplomado.

“Cada día que el estrecho de Ormuz permanece cerrado, el mercado petrolero se tensa más”, explicó Giovanni Staunovo, analista de UBS.

La interrupción de los envíos ya está afectando el abastecimiento global y obligando a productores y refinerías a reducir operaciones.

InfogrÃ¡fico
¿Qué pasa con el precio del petróleo? Ya supera los 90 dólares por guerra en Medio Oriente

Millones de barriles atrapados y riesgo para refinerías

El impacto logístico es inmediato. Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos cuentan con rutas alternativas que permiten evitar parcialmente el estrecho, pero no son suficientes.

Según Homayun Falakshahi, analista de Kpler, incluso utilizando estas rutas de desvío, cerca de 8,7 millones de barriles diarios de petróleo siguen bloqueados.

Además, la limitada capacidad de almacenamiento en los países del Golfo agrava el panorama. Si el conflicto continúa, podría generarse un efecto dominó en la industria energética.

Si la situación no se resuelve rápidamente, pronto asistiremos a una racionalización de la producción de crudo y a una reducción de la actividad de las refinerías, especialmente en Asia y Oriente Medio”, advirtió Falakshahi.

Ante la incertidumbre, compradores internacionales ya buscan barriles alternativos en el mercado, lo que amplifica el alza de los precios.

Siga leyendo: Irán habría atacado base naval francesa de Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos

Por ejemplo, este viernes 6 de marzo, Kuwait está reduciendo la producción de petróleo tras quedarse sin espacio de almacenamiento, mientras las consecuencias del conflicto con Irán se extienden por todo el Medio Oriente y ensombrecen la economía mundial.

Bancos y analistas alertan por petróleo de US$100 o incluso US$150

El Brent acumula un aumento cercano al 20% en la semana, el mayor salto desde 2022. El viernes llegó a cotizar alrededor de US$94,51 por barril, el nivel más alto desde abril de 2024, tras avanzar hasta 3% en la jornada. El WTI, por su parte, rondaba los US$92,50.

El nerviosismo se extiende en el sistema financiero. Goldman Sachs advirtió que el petróleo podría superar los US$100 si la interrupción del suministro se prolonga.

Samantha Dart, codirectora de investigación global de materias primas del banco, explicó que un escenario de cinco semanas con flujos muy bajos de petróleo a través de Ormuz podría empujar el Brent por encima de ese nivel.

El ministro de Energía de Qatar fue incluso más lejos. En declaraciones al Financial Times advirtió que el crudo podría escalar hasta US$150 por barril en apenas dos o tres semanas si los buques petroleros siguen sin poder cruzar el estrecho.

Mientras tanto, los futuros del diésel europeo se encaminan a una subida semanal cercana al 50%, lo que refleja la presión sobre los combustibles refinados.

InfogrÃ¡fico
¿Qué pasa con el precio del petróleo? Ya supera los 90 dólares por guerra en Medio Oriente

Además: China cierra “la llave”: suspende exportaciones de diésel y gasolina por guerra entre EE. UU. e Irán



Hidrocarburos
Petróleo
Producción petrolera
Pozos petroleros
petrolera
Medio Oriente
Irán
Estrecho de Ormuz
