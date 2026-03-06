¿Qué pasa con el precio del petróleo? Ya supera los 90 dólares por guerra en Medio Oriente

El precio del petróleo volvió a sacudir los mercados globales. El barril de referencia Brent superó los US$90, impulsado por la escalada de la guerra en Oriente Medio y las restricciones al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, uno de los puntos neurálgicos del comercio energético mundial.
Por ese corredor marítimo circula cerca del 20% del petróleo que se comercializa en el planeta. Su bloqueo ha generado un choque inmediato en la oferta de crudo y ha encendido las alarmas en los mercados financieros y energéticos.
La tensión se intensificó luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que la guerra continuará hasta la “rendición incondicional” de Irán.
“No habrá ningún acuerdo con Irán, sólo una rendición incondicional”, escribió el mandatario en su red Truth Social.
En ese contexto, el Brent, la referencia internacional, superó los US$92 por barril, su nivel más alto desde 2023.
El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) llegó brevemente a US$90,48, lo que representó un alza superior al 11%.
Lea más: Fuerte desplome del 90% en el tráfico de petróleo por cierre del Ormuz, tras ataques de Irán en el Golfo