El argentino “Dibu” Martínez está envuelto en un escándalo por tema de apuestas en Inglaterra

El arquero Emiliano “Dibu” Martínez, campeón del mundo con Argentina, enfrenta una posible sanción disciplinaria en Inglaterra por su participación en campañas publicitarias de una casa de apuestas, lo que podría representar una violación a las normas del fútbol en ese país. El guardameta del Aston Villa ha aparecido en promociones de la empresa argentina bplay, relación comercial que ahora es revisada por la The Football Association (FA). Según reveló el medio británico The Athletic, el futbolista habría participado en al menos dos campañas promocionales de la compañía, que incluso lo presentó como embajador oficial de la marca en junio de 2024. Puede leer: Camarógrafo colombiano le cantó la tabla al ‘Dibu’ Martínez: “Hay que tener pantalones, ya no es un niño”

Las normas de la FA que podrían implicar sanción

El reglamento disciplinario del fútbol inglés establece restricciones claras sobre la relación entre futbolistas profesionales y empresas de apuestas. Las normas de la FA prohíben que jugadores, entrenadores o participantes directos en las competiciones promuevan o anuncien actividades de apuestas en determinadas circunstancias, especialmente si existe algún vínculo con torneos en los que participan. En particular, estas reglas buscan impedir que los futbolistas mantengan vínculos comerciales con compañías de apuestas que puedan generar conflictos de interés o afectar la integridad deportiva. Lea: Dibu Martínez criticó al árbitro colombiano Wilmar Roldán tras la derrota de Argentina 1-0 ante Ecuador: “No sé lo que cobró” De acuerdo con la información divulgada, Martínez también apareció en octubre pasado en otra campaña publicitaria junto a su hermano Alejandro. Además, la empresa compartió varias publicaciones en redes sociales donde el arquero promocionaba sus servicios. En esa casa de apuestas también han hecho campaña jugadores como Ángel di María y Maxi López. Estas apariciones públicas son ahora analizadas, en el caso de Martínez, por las autoridades inglesas, para determinar si existe una infracción formal a la normativa. Lea también: Fifa canceló el 40% de reservas hoteleras que había hecho en Ciudad de México para el Mundial de Norteamérica

El antecedente del colombiano Yerry Mina

No sería la primera vez que la FA sanciona a un futbolista por este tipo de situaciones. En 2019, el defensor Yerry Mina, entonces jugador del Everton, fue multado con 10.000 libras esterlinas por aparecer en un anuncio de una casa de apuestas en Colombia. Ese precedente es uno de los casos más recordados cuando se habla de las estrictas regulaciones del fútbol inglés frente a la promoción de actividades de juego por parte de futbolistas profesionales.

El presente deportivo de Dibu Martínez

Mientras se define la situación disciplinaria, Martínez continúa concentrado en la temporada con el Aston Villa. El arquero fue titular el pasado miércoles en la derrota de su equipo 1-4 frente al Chelsea en la liga inglesa. Ahora el club se prepara para un nuevo reto internacional. El próximo 12 de marzo, el equipo inglés enfrentará al Lille OSC en los octavos de final de la UEFA Europa League, en un partido clave para sus aspiraciones europeas mientras el caso del arquero sigue bajo revisión. Siga leyendo: El mal comportamiento del Dibu Martínez no tiene límites: esta vez se burló de un colega en un partido de Champions

