El argentino “Dibu” Martínez está envuelto en un escándalo por tema de apuestas en Inglaterra

El arquero Emiliano “Dibu” Martínez, campeón del mundo con Argentina, enfrenta una posible sanción disciplinaria en Inglaterra por su participación en campañas publicitarias de una casa de apuestas, lo que podría representar una violación a las normas del fútbol en ese país.
El guardameta del Aston Villa ha aparecido en promociones de la empresa argentina bplay, relación comercial que ahora es revisada por la The Football Association (FA).
Según reveló el medio británico The Athletic, el futbolista habría participado en al menos dos campañas promocionales de la compañía, que incluso lo presentó como embajador oficial de la marca en junio de 2024.
