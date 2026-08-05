Dólar cae por debajo de $3.200 este miércoles: ¿cómo seguirá comportándose?

La jornada cambiaria en Colombia comenzó con una nueva caída del dólar. La divisa estadounidense abrió en $3.192, ubicándose por debajo de la barrera de los $3.200, lo que representó un descenso de $12,51 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para este día en $3.204,51.
El comportamiento de la moneda coincide con un entorno internacional que, según analistas, ha mejorado las perspectivas para las monedas emergentes, luego de una menor expectativa de nuevas alzas en las tasas de interés de Estados Unidos.