Precio del dólar se dispara: sube más de $70 y alcanza máximos no vistos desde marzo en Colombia

Los mercados financieros globales operan bajo una marcada cautela este lunes, reaccionando a la escalada de tensiones en el Medio Oriente y a la expectativa fiscal en Washington.
La incertidumbre se intensificó tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre el inicio de una operación naval en el estrecho de Ormuz. Según el mandatario, la maniobra busca liberar buques varados como un “gesto humanitario” hacia naciones neutrales, en el marco del conflicto bélico que sostiene la coalición de Estados Unidos e Israel frente a Irán.
A este panorama geopolítico se suma la presión técnica sobre los activos de refugio, los inversores aguardan con expectativa la publicación de las estimaciones trimestrales de financiación del Tesoro de EE. UU., un dato clave para proyectar la liquidez global y el rumbo de las tasas de interés en el corto plazo.
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