Petro en busca de culpables: Acusa a Daniel Noboa de sabotear la paz y crece la tensión binacional

La crisis diplomática entre Colombia y Ecuador ha alcanzado un nuevo punto crítico tras las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien acusó formalmente a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, de intervenir en el proceso electoral colombiano y de sabotear los esfuerzos de paz en la región fronteriza. Cazando peleas a través de su cuenta de la cuenta de X que hace días la Presidencia dijo que era personal, el mandatario colombiano afirmó que Noboa utiliza al gobierno Petro para “desviar el debate” sobre los supuestos vínculos de poderosos políticos ecuatorianos con el narcotráfico. Lea también: Petro difunde video falso manipulado con inteligencia artificial para atacar a Daniel Noboa En un mensaje en la red social, Petro denunció que desde Ecuador se está saboteando el programa de paz de Colombia, específicamente la erradicación masiva y voluntaria de cultivos ilícitos en el sur del país. “Por eso buscan destruir el proceso de paz con algunas organizaciones armadas en Colombia que han decidido desmantelar las economías ilícitas especialmente en el sur de Colombia”, dijo el mandatario en su escrito.

El presidente colombiano aprovechó la ocasión para mantener su teoría de días anteriores asegurando que estos ataques buscan escalar el conflicto armado para influir en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, favoreciendo según él a candidatos de la extrema derecha colombiana.

Sus acusaciones van más allá y solo mencionando un escrito de la revista Raya, un medio digital que tiene su espacio en el sistema de medios públicos RTVC, el jefe de Estado se atrevió a decir en su perfil de X que el armamento y los explosivos utilizados por disidencias de las Farc en recientes atentados en el departamento del Cauca, que dejaron 21 víctimas civiles, ingresaron a través de la frontera con Ecuador. Lea más: Los 10 confusos mensajes que muestran a Petro desatado entre el delirio y las teorías conspirativas

Constantes acusaciones entre Petro y Noboa, ¿quién tendrá la razón?

La relación entre los presidentes de Ecuador y Colombia, que en la actualidad ha crecido al punto tal de existir una crisis comercial entre las dos naciones, se ha visto enmarcada en acusaciones de ambos mandatarios. La última había sido el pasado 29 de abril donde Noboa, también a través de su cuenta en X, dio a entender que el gobierno colombiano habría permitido una incursión de grupos guerrilleros a territorio ecuatoriano. “Presidente Petro, dedíquese a mejorar la vida de su gente en vez de querer exportar problemas a países vecinos”, subrayó el mandatario reelecto de Ecuador.

Sin embargo, el conflicto entre los dos mandatarios radica desde la visita de Petro al vecino país, donde asistió a la posesión de Noboa. En ese viaje, el mandatario colombiano estuvo en Manta por tres días sin reportarlo en su agenda oficial. Amplíe la noticia: Comercio entre Colombia y Ecuador afecta 400.000 empleos, tras guerra de aranceles entre Petro y Noboa Sobre ese viaje han surgido varias inquietudes, pues medios ecuatorianos han dado detalles desconocidos de la estancia de Petro en esta ciudad. Citando informes de inteligencia, han subrayado que el líder colombiano se quedó en una lujosa residencia y hubo una constante entrada y salida de algunos visitantes desconocidos.

Respecto a esas 72 horas, el líder ecuatoriano ha sugerido públicamente que la visita de Petro a esa zona del vecino país se pudo tratar de un encuentro de su homólogo colombiano con alias Fito, un entonces prófugo narcotraficante que fue capturado en Manta un mes después de que la delegación colombiana estuviera en ese territorio. Esas acusaciones ya han terminado en un anuncio de investigaciones por parte del gobierno ecuatoriano en contra de Petro. El presidente colombiano ha respondido con demandar a Noboa por calumnia.

Ese incidente ha llevado a Noboa a sostener que el presidente no colabora con la lucha contra el narcotráfico, un argumento con el cual ha impuesto una tasa arancelaria que comenzó en el 30 % y ya va en el 100 %.

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