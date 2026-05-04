Qué es el hantavirus, la extraña infección que mató a tres personas en un crucero y genera alerta a nivel mundial

La confirmación de un caso de hantavirus y el análisis de cinco sospechosos más han puesto el foco a nivel global sobre las investigaciones que lidera actualmente la Organización Mundial de la Salud (OMS). El brote se detectó en el crucero polar MV Hondius, una embarcación de 107.6 metros de eslora gestionada por Oceanwide Expeditions. El buque, que zarpó desde Ushuaia, Argentina, cuenta con capacidad para 170 pasajeros y una tripulación compuesta por 70 personas, incluyendo guías y personal médico. Le puede interesar: ¿Otra emergencia sanitaria? Brote de hantavirus en crucero mató a tres personas y la OMS responde Ante la situación, la OMS informó a nivel mundial que “las investigaciones sobre los presuntos casos de hantavirus continúan, y se están llevando a cabo pruebas de laboratorio adicionales”.

Naturaleza y transmisión del virus

“El hantavirus es una cepa de virus transmitida por roedores”, define Medline Plus, un sitio médico oficial del Gobierno de Estados Unidos. El mecanismo de infección principal hacia los seres humanos ocurre por la “inhalación de partículas en suspensión procedentes de excrementos secos de estos animales”. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, el contagio se produce generalmente cuando el patógeno se transmite por vía aérea mediante “la orina, los excrementos o la saliva de un roedor”. Aunque las partículas suspendidas representan el mayor riesgo, existen vías alternativas de entrada al organismo. Los CDC advierten que, “aunque es poco frecuente, también puede transmitirse a través de mordeduras o arañazos de roedores”. Una vez dentro del sistema humano, este virus tiene el potencial de desencadenar dos patologías de alta gravedad.

Síndrome pulmonar y fiebre hemorrágica

La primera manifestación es el síndrome pulmonar por hantavirus (SPH). Este cuadro clínico se caracteriza por iniciar con “fatiga, fiebre y dolores musculares, seguidos de dolor de cabeza, mareos, escalofríos y problemas abdominales”. La peligrosidad de esta variante radica en su evolución; si el paciente desarrolla síntomas respiratorios, “la tasa de mortalidad es de aproximadamente el 38%”, de acuerdo con los datos suministrados por los CDC. La segunda enfermedad derivada es la fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR). Esta condición presenta una mayor severidad al atacar directamente la función de los riñones. En etapas avanzadas, los pacientes pueden presentar cuadros de “hipotensión, hemorragia interna e insuficiencia renal aguda”. También le puede interesar: “Queremos volver a casa”: Angustiante video de pasajero a bordo del crucero con hantavirus

Incidencia y vigilancia global

La presencia del hantavirus no es un fenómeno aislado. Los Institutos Nacionales de la Salud estiman que se registran “de 150.000 casos de fiebre hemorrágica con síndrome renal a 200.000 en todo el mundo cada año”. La distribución geográfica de esta patología se concentra mayoritariamente en los continentes europeo y asiático, destacando que “más de la mitad de los casos suelen producirse en China”. En el contexto americano, los registros de Estados Unidos indican que entre 1993 y 2023 se contabilizaron 890 casos. No obstante, la vigilancia epidemiológica se mantiene alerta debido a la propagación del virus de Seúl. Esta es una de las cepas principales, transmitida por la rata noruega o parda, y se ha detectado “en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos”. Continúe leyendo: El cólera en el mundo bajó 56 % en un año

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