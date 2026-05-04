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Los tres colombianos que actuarán desde este viernes en el Giro de Italia-2026

Entre ellos, uno ya fue campeón y los otros ya ganaron etapas en otras ediciones. Con estos representantes, Colombia espera ser protagonista.

  • Egan, actual campeón nacional, fue séptimo en el Giro de Italia-2025. FOTO: AFP
    Egan, actual campeón nacional, fue séptimo en el Giro de Italia-2025. FOTO: AFP
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
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Después de un fin de semana destacado por sus representantes, el ciclismo de Colombia buscará ser protagonista desde este viernes en el Giro de Italia, la primera carrera de tres semanas de la temporada y que llega a su edición 109.

Para la corsa rosa, que comenzará en Nesebar, Bulgaria, y finalizará el 31 de mayo en Roma luego de 3.466 kilómetros repartidos en 21 días, actuarán Egan Bernal (Ineos), Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) y Éiner Rubio (Movistar).

Bernal, que en la presente temporada retuvo el título nacional de ruta en Zipaquirá, evidencia un gran nivel en Europa, donde recientemente fue subcampeón en el Tour de Los Alpes y quinto en la Lieja-Bastoña-Lieja. El cundinamarqués, de 29 años de edad, llega fuerte para luchar por los puestos de honor en la carrera que ya conquistó en 2021.

El bogotano Buitrago, de 26 años, ganador de etapa en el Giro de 2022 y 2023, lidera al equipo Bahrain. Esta campaña ganó el Trofeo Laigueglia, fue séptimo en la Tirreno-Adriático y once en la Vuelta a Cataluña.

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Mientras que Rubio, ganador de etapa en 2023, participará en su sexto Giro consecutivo buscando mejorar sus dos presentaciones anteriores: séptimo en 2024 y octavo en 2025.

La carrera se inicia con un recorrido llano de 147 kilómetros entre Nesebar y Burgas.

Lucimiento de otros colombianos

Además de Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma), que ganó etapa y fue subcampeón del Tour de Turquía, otros ciclistas colombianos brillaron en distintas carreras en el ámbito internacional.

En Guatemala, César David Guavita fue campeón de la Vuelta Bantrab, que tuvo como último ganador de fracción al también criollo JoséMisael Urián (Team Sistecrédito).

En Estados Unidos, donde se disputó el Tour de Gila, el paisa Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) ganó la última jornada, en la que el boyacense Diego Camargo (Team Medellín) fue tercero en el podio, a 37 segundos del campeón, el brasileño Henrique da Silva Avancini (Localiza Meoo).

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En Portugal, el NU Colombia obtuvo el segundo lugar del Grande Premio Anicolor con el bogotano Javier Jamaica, quien terminó con el mismo tiempo del ganador, el francés Alexis Guerin (Anicolor / Campicarn) en el trazado de 170.5 km entre Mortágua y Águeda.

Entre tanto, este lunes, en el inicio de la Vuelta a Sao Paulo, Emerson Gordillo (Nu Colombia) fue segundo y Wilmar Paredes (Team Medellín), tercero. El brasileño Gabriel Metzger (ACRS Cycling Team) triunfó en el trayecto de 158 km entre Três Fronteiras y Bálsamo.

En la segunda etapa de la Vuelta a España Femenina, de 109,8 kim entre Lobios y San Cibrao das Viñas, donde ganó la belga Shari Bossuyt (AG Insurance), la paisa Paula Patiño (Laboral Kutxa) cruzó 50°, a 42 segundos, y su colega Juliana Londoño (Pignic), 112°, a 12.17.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo empieza el Giro de Italia 2026?
El Giro de Italia 2026 inicia este viernes y se disputará durante 21 etapas hasta el 31 de mayo, recorriendo más de 3.400 kilómetros.
¿Egan Bernal puede volver a ganar el Giro de Italia?
Egan Bernal llega en buen nivel tras destacadas actuaciones en Europa y ya fue campeón en 2021, por lo que es uno de los principales candidatos a pelear la clasificación general.
¿Dónde inicia y termina el Giro de Italia 2026?
La carrera comenzará en Nesebar, Bulgaria, y finalizará en Roma, Italia, tras tres semanas de competencia.

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