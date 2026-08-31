Dólar abrió en $3.170 este lunes, unos $32,79 por debajo de la TRM, y toma un respiro tras dispararse $163 en una semana

La semana pasada estuvo marcada por una fuerte tendencia alcista que alejó la posibilidad de llegar a la barrera de $2.900; fue el incremento semanal más fuerte en el precio del dólar en lo que va del año, con un aumento de $163 pesos, superando al que se dio durante la semana del 27 de abril, cuando aumentó $84. El lunes 31 de agosto, la divisa abrió a la baja en $3.170,00, eso se traduce en una disminución de $32,79 frente a la TRM del día, que se ubicó en $3,202.79. En horas de la mañana del inicio de semana y de fin de mes, el mínimo que se marcó fue de $3.150,00, mientras que el máximo fue $3.191,50. Para las 8:05 a.m. se habían realizado 16 transacciones. Le puede interesar: El dólar se disparó este viernes $58 y vuelve a superar los $3.200: ¿qué está pasando?

¿Cuáles son las razones de su volatilidad?

Mauricio Acevedo, estratega de divisas de Corficolombiana, explicó que esta alza inició por un problema de caja en dólares por parte de las entidades financieras. “Se trata de una situación coyuntural donde los saldos en las cuentas en dólares han disminuido, lo que genera presiones alcistas en el tipo de cambio. Es importante aclarar que esto no guarda relación con la fortaleza o estabilidad del sistema financiero colombiano, el cual se mantiene muy sólido”, explicó. Sobre estos problemas de liquidez indicó que suelen tener una duración aproximada de 15 días, pero también se debe consolidar que en año se han dado cuatro rebotes similares que duran cerca de mes y están alrededor de $200. Pero esta no es la única razón que llevó a una alza al dólar, el viernes, la divisa se fortaleció luego de que el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, expresara un posible un incremento en las tasas de interés para septiembre, priorizando el control de la inflación sobre los datos de empleo. Conozca también: ¿Se debe intervenir la tasa de cambio? Andi pide frenar caída del dólar, pero expertos advierten que no sería conveniente En Colombia, la jornada del viernes abrió en $3.155 y cerró $46, situándose en $3.201,75. La fluctuación del día fue de 70 pesos, registrando un precio mínimo de $3.155 en su apertura y un máximo de $3.225 justo antes del cierre. La Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para hoy es de $3.202,79 pesos, lo que representa un incremento de $58,51 respecto a la TRM del viernes. “Quienes han venido sufriendo fuertemente por el bajo precio del dólar: por favor, estén listos con sus estrategias. Estos rebotes temporales que presenta el mercado deben ser aprovechados; no permitan que la fluctuación del dólar afecte su margen. Cabe recordar que por el momento esto se cataloga como un rebote y aún no se observa como un cambio estructural de tendencia”. Lea más: ¿El precio dólar podrá bajar de los $3.000 en Colombia? Esto dicen los analistas

Precios del petróleo

Los precios del crudo subían más de 3% el lunes, después de que Estados Unidos atacara una isla iraní en el estrecho de Ormuz y Teherán anunciara que tomó represalias, mientras el conflicto entre ambos países se prolonga ya por sexto mes. A las 11:20 GMT, los futuros del Brent LCOc1 ganaban US$2,87, o un US$3,26%, a US$90,97 dólares, y el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) CLc1 mejoraba 2,91, o3,49%, a US$86,31. Las fuerzas estadounidenses bombardearon el domingo dos lanzacohetes situados en la isla iraní de Larak, en el estrecho de Ormuz, en lo que se consideran los primeros ataques estadounidenses contra el país desde finales de julio. En respuesta, Teherán atacó dos bases aéreas estadounidenses en Jordania, según informaron los medios iraníes, citando a la Guardia Revolucionaria del país. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: