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Gobierno busca que Mazda vuelva a ensamblar en Colombia y Toyota invierta en eléctricos

Mazda y Toyota están en la mira del Gobierno colombiano para impulsar nuevas inversiones en el sector automotor. Las conversaciones con las compañías japonesas incluyen ensamblaje, vehículos eléctricos, tecnología y generación de empleo.

  • El Gobierno busca que Mazda retome el ensamblaje de vehículos en Colombia y que Toyota evalúe proyectos relacionados con movilidad eléctrica. FOTO CORTESÍA
    El Gobierno busca que Mazda retome el ensamblaje de vehículos en Colombia y que Toyota evalúe proyectos relacionados con movilidad eléctrica. FOTO CORTESÍA
Johan Alexis García Blandón
Johan Alexis García Blandón
hace 3 horas
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El Gobierno de Abelardo De la Espriella anunció avances en la relación económica con Japón y aseguró que busca destrabar una negociación que lleva cerca de 15 años, al tiempo que pretende atraer nuevas inversiones y tecnología al país.

Durante una misión a Tokio, el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, sostuvo conversaciones con Toyota, Mazda y Toshiba para explorar oportunidades en manufactura, movilidad eléctrica, energía, infraestructura digital e innovación.

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Mazda podría volver a ensamblar en el país

Uno de los objetivos planteados es que Mazda vuelva a ensamblar vehículos en Colombia, mientras que el Gobierno busca que Toyota evalúe al país como destino para proyectos relacionados con vehículos eléctricos.

Estamos trabajando para que Mazda pueda volver a ensamblar vehículos en Colombia y para que Toyota evalúe a nuestro país como destino de proyectos relacionados con vehículos eléctricos”, afirmó el presidente De la Espriella.

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El mandatario señaló que estas gestiones hacen parte de una estrategia para atraer inversión, generar empleo y fortalecer las capacidades productivas y tecnológicas de Colombia. “Aquí les vamos a dar todas las garantías”, aseguró a los inversionistas.

Además, el Gobierno destacó la disposición de Japón para apoyar a las familias afectadas por el terremoto y contribuir con ayudas humanitarias para la reconstrucción.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué busca el Gobierno con Mazda?
El Gobierno de Abelardo De la Espriella busca que Mazda vuelva a ensamblar vehículos en Colombia, como parte de su estrategia para atraer inversión y fortalecer la industria automotriz.
¿Con qué empresas japonesas habló el Gobierno?
Durante la misión a Tokio, el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, sostuvo conversaciones con Toyota, Mazda y Toshiba sobre posibles inversiones en Colombia.

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