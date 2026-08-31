Gobierno busca que Mazda vuelva a ensamblar en Colombia y Toyota invierta en eléctricos

El Gobierno de Abelardo De la Espriella anunció avances en la relación económica con Japón y aseguró que busca destrabar una negociación que lleva cerca de 15 años, al tiempo que pretende atraer nuevas inversiones y tecnología al país.
Durante una misión a Tokio, el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, sostuvo conversaciones con Toyota, Mazda y Toshiba para explorar oportunidades en manufactura, movilidad eléctrica, energía, infraestructura digital e innovación.
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