De La Espriella anunció que creará Bloque Anticorrupción para ir tras redes en el Estado, “venga de donde venga”

En medio de su habitual alocución de finales de semana, el presidente Abelardo De La Espriella anunció la creación inmediata del Bloque de Búsqueda Anticorrupción, una fuerza especializada que tendrá como propósito desmantelar las redes criminales infiltradas en las instituciones del Estado y que se apropian de recursos públicos.
Según explicó el mandatario, este cuerpo de élite dependerá directamente del Despacho Presidencial y articulará el trabajo de la Policía Judicial, los organismos de inteligencia, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Además, contará con esquemas de cooperación internacional y el respaldo operativo de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, cada una en estricto apego a sus competencias constitucionales.
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El objetivo prioritario del Bloque será identificar de manera integral las estructuras de corrupción, rastrear estratégicamente los fondos comprometidos y aportar pruebas contundentes a los organismos judiciales, con el fin de acelerar la judicialización de los responsables.