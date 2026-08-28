Dólar repunta y ya se cotiza en $37 más, encadenando cinco jornadas de avance

El dólar ya completó cuatro días al alza y se acerca nuevamente a la línea de los $3.200.

Los analistas consultados atribuyen este comportamiento principalmente a dos factores: una menor disponibilidad de dólares en las entidades financieras y un fortalecimiento global de la moneda estadounidense.

No obstante, aclararon que este movimiento no implica un cambio en la tendencia bajista que viene presentando la divisa desde hace un año, por lo que estiman que el rebote podría extenderse al menos 10 días más.

La divisa se cotiza al alza a en $3.182,28, eso se traduce en un aumento de $37,92 frente a la TRM del día, que se ubicó en $3.144,28.

Durante la jornada alcanzó un mínimo de $3.155 y un máximo de $3.192,92, y hasta el momento se han realizado 411 transacciones por US$228 millones.

En ese sentido, es probable que se mantenga la microtendencia alcista por unos días más.

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