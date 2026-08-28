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Dólar repunta y ya se cotiza en $37 más, encadenando cinco jornadas de avance

Los precios del petróleo cayeron este viernes y todo apunta a que romperán una racha alcista de dos semanas, a pesar de haber cerrado al alza en la sesión anterior

  • La divisa se cotiza al alza a en $3.182,28, eso se traduce en un aumento de $37,92. FOTO: GETTY
    La divisa se cotiza al alza a en $3.182,28, eso se traduce en un aumento de $37,92. FOTO: GETTY
Diario La República
hace 2 horas
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El dólar ya completó cuatro días al alza y se acerca nuevamente a la línea de los $3.200.

Los analistas consultados atribuyen este comportamiento principalmente a dos factores: una menor disponibilidad de dólares en las entidades financieras y un fortalecimiento global de la moneda estadounidense.

No obstante, aclararon que este movimiento no implica un cambio en la tendencia bajista que viene presentando la divisa desde hace un año, por lo que estiman que el rebote podría extenderse al menos 10 días más.

La divisa se cotiza al alza a en $3.182,28, eso se traduce en un aumento de $37,92 frente a la TRM del día, que se ubicó en $3.144,28.

Durante la jornada alcanzó un mínimo de $3.155 y un máximo de $3.192,92, y hasta el momento se han realizado 411 transacciones por US$228 millones.

En ese sentido, es probable que se mantenga la microtendencia alcista por unos días más.

Le puede interesar: ¿El precio dólar podrá bajar de los $3.000 en Colombia? Esto dicen los analistas

¿A qué se debe el repunte del dólar?

Sin embargo, los analistas también estarían poniendo atención a otros factores que podrían generar movimientos en el mercado, entre ellos la renovación que prepara el Gobierno de Abelardo de la Espriella de la Junta Directiva de Ecopetrol, que será sometida a votación en una Asamblea Extraordinaria convocada para el 15 de septiembre.

Otro de los elementos que estarían siguiendo los mercados es la presentación del Presupuesto por parte del ministro de Hacienda, Miguel Gómez.

El monto sorprendió por ser superior al presentado por el Gobierno anterior antes de dejar el poder.

No obstante, el jefe de la cartera económica justificó el mayor presupuesto por el tamaño de la deuda que dejó la anterior administración y por un ejercicio en el que se pusieron “las cuentas sobre la mesa” y se incluyeron rubros que habían sido excluidos.

Lea más: Dólar en Colombia vuelve a subir, pero sigue cerca de los $3.000: estas son las razones

¿Por qué los inversionistas deben estar atentos ante repunte del dólar?

En el frente internacional, los inversionistas también estarían atentos al primer discurso oficial de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal, en el que buscarían señales sobre la postura que tendrá la institución frente a la inflación y, en particular, sobre su margen de acción en materia de tasas de interés.

Finalmente, los riesgos geopolíticos siguen agregando incertidumbre a los mercados. De acuerdo con Corficolombiana, el conflicto en Medio Oriente mantiene a los inversionistas en una posición de cautela.

En este contexto, Irán abrió la puerta a una posible reanudación de las negociaciones diplomáticas con Estados Unidos, aunque condicionó cualquier avance a que Washington reduzca su estrategia de presión y genere nuevas garantías de confianza.

Conozca también: Dólar hoy en Colombia: divisa cae a $3.065,95 y queda $32,84 por debajo de la TRM

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