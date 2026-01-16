Dólar por debajo de $3.700: quiénes ganan y quiénes pierden con la caída de la divisa

El dólar mantiene una tendencia bajista de fondo, impulsada principalmente por la venta de deuda del Gobierno en moneda extranjera, un movimiento que el mercado ya había anticipado y que aumentó la oferta de divisas.
La expectativa de nuevas emisiones externas, con plazos de tres, cinco y siete años, llevó a inversionistas institucionales a vender dólares de manera preventiva, presionando aún más la tasa de cambio.
Aunque en la jornada previa la moneda estadounidense mostró un leve rebote, el precio se mantiene por debajo de los $3.700, un nivel cuyos efectos no se sienten igual en todos los sectores de la economía.
Por ejemplo, la divisa abrió la jornada de este viernes 16 de enero levemente al alza en $3.690 lo que representa un aumento de $2,68 frente a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, que para hoy se ubicó en $3.687,32.
Hacia las 10:50 de la mañana, la tasa promedio llegó a $3.702.