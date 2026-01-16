Dólar por debajo de $3.700: quiénes ganan y quiénes pierden con la caída de la divisa

El dólar mantiene una tendencia bajista de fondo, impulsada principalmente por la venta de deuda del Gobierno en moneda extranjera, un movimiento que el mercado ya había anticipado y que aumentó la oferta de divisas. La expectativa de nuevas emisiones externas, con plazos de tres, cinco y siete años, llevó a inversionistas institucionales a vender dólares de manera preventiva, presionando aún más la tasa de cambio. Aunque en la jornada previa la moneda estadounidense mostró un leve rebote, el precio se mantiene por debajo de los $3.700, un nivel cuyos efectos no se sienten igual en todos los sectores de la economía. Lea más: Precio del dólar rebota en Colombia y sube $32 al cierre de la jornada, ¿qué pasó? Por ejemplo, la divisa abrió la jornada de este viernes 16 de enero levemente al alza en $3.690 lo que representa un aumento de $2,68 frente a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, que para hoy se ubicó en $3.687,32. Hacia las 10:50 de la mañana, la tasa promedio llegó a $3.702.

Qué pasa con el precio del dólar en Colombia

Juan Pablo Viera, CEO en JP Tactical Trading, aseguró que funciona como un freno en los precios de las importaciones, lo que puede traducirse en alivios en el costo de vida, especialmente en los centros urbanos y en bienes de consumo masivo. Sin embargo, el panorama es distinto para el sector exportador. En una economía como la colombiana, altamente dependiente de bienes primarios cotizados en dólares, como café, flores y banano, una tasa de cambio más baja reduce los ingresos en pesos y presiona la rentabilidad de las empresas que venden en el exterior. A esto se suma que, aunque los consumidores se benefician de precios más bajos en productos importados, una mayor competencia de bienes externos puede afectar a la industria local, particularmente a aquellos sectores que aún enfrentan rezagos en productividad y diferenciación. Entérese: Fuerte caída del precio del dólar en Colombia reduce en $550.000 la carga de café y afecta a miles de familias cafeteras

Los ganadores con la caída del precio del dólar en Colombia

“Un dólar más barato reduce el costo de muchos bienes y servicios que están indexados a la moneda estadounidense. Pasajes aéreos, viajes al exterior y compras en plataformas internacionales resultan más económicos, lo que aumenta el poder adquisitivo de los hogares”, explicó Mauricio Acevedo, estratega de divisas de Corficolombiana. El analista señaló que esta dinámica también alivia los costos de producción, especialmente en sectores como el agroindustrial, donde buena parte de los insumos son importados. “La caída del dólar ayuda a compensar presiones de costos, como el fuerte aumento del salario mínimo, ya que muchos insumos y materias primas se encarecen menos o incluso bajan de precio”, agregó. Por su parte, Vieira agregó que entre los ganadores entra el Estado y quienes tienen deuda en dólares, pues pueden beneficiarse por menores pagos en moneda local de capital e intereses cuando la divisa extranjera está baja. Además, señaló que los costos de equipos, materias primas y tecnología bajan en términos de pesos, lo que puede mejorar los márgenes de ganancia y permitir precios más competitivos. Siga leyendo: Precio del dólar en Colombia sigue cayendo y se acercó a los $3.600, ¿de cuánto es el desplome?

El dólar se cotiza al alza este viernes 16 de enero en medio del ingreso de dólares por emisión del Gobierno.

Los perdedores de la cáida del precio del dólar