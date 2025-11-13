¿Por qué el dólar cae a su nivel más bajo en cuatro años y está en la senda de los $3.700?

El dólar abrió la jornada de este jueves 13 de noviembre con una fuerte caída y se cotiza en $3.696,47, lo que representa un descenso de $23,24 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para hoy se ubica en $3.719,71.

Durante la sesión, la divisa ha registrado un precio mínimo de $3.685 y un máximo de $3.721,90, con 1.115 transacciones que suman un monto total de US$629 millones, según datos del sistema Set-FX.

De acuerdo con el analista Gregorio Gandini, fundador de Gandini Análisis, la caída reciente del dólar en Colombia responde a la convergencia de cinco factores que están impulsando una mayor entrada de divisas al país.

En primer lugar, explicó que hay un mayor apetito por activos de mercados emergentes, especialmente por acciones latinoamericanas, lo que ha atraído flujos de inversión extranjera.

En segundo lugar, la reducción de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), mientras que el Banco de la República mantiene una tasa más alta, ha hecho más atractivo invertir en Colombia a través de estrategias de carry trade.

El tercer elemento es la reducción en la prima de riesgo de Colombia (CDS), que refleja una menor percepción de riesgo sobre la economía nacional y mejora su atractivo para los inversionistas.

A esto se suma la expectativa de monetización de operaciones de deuda pública, como el Total Return Swap realizado en francos suizos y la emisión de bonos verdes en dólares por parte de la Alcaldía de Bogotá.

Gandini también destacó el aumento en las remesas de colombianos en el exterior, que también ha incrementado la oferta de dólares en el mercado y contribuido al fortalecimiento del peso.

Por su parte, Germán Cristancho, gerente de Investigaciones Económicas y Estrategia de Davivienda Corredores, señaló que la caída del dólar en Colombia se ha dado a contracorriente de factores que, en teoría, deberían impulsar una devaluación del peso.

Entre ellos mencionó la suspensión de la regla fiscal, el aumento de las importaciones, que ha ampliado el déficit comercial, la venta de títulos colombianos por parte de inversionistas extranjeros y el fortalecimiento global del dólar frente a otras monedas.