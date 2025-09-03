Dólar a $3.984 tocó el precio más bajo en 58 días, en Colombia: ¿qué podría pasar de aquí a fin de año?

El dólar en Colombia se negoció en precios que no se veían desde julio de este año. Pese a que el comportamiento de estos meses fue muy cercano a la línea de los 4.000 pesos, la cotización se había mantenido por encima de ese rango, pero ayer, se mantuvo por debajo de esa barrera.
Los analistas consideran que este comportamiento obedece en especial a un factor global que se mantendría en las próximas semanas, pero a final de año la divisa gringa volvería a establecerse por, incluso, encima de los 4.100 pesos.
La negociación de cierre para el 3 de septiembre se estableció en $4.002,83, lo que representó un bajón frente a la Tasa Representativa del Mercado. Incluso, la moneda se movió 13,9 pesos hacia abajo. Además alcanzó mínimos de $3.984.