Dólar alcanza mínimos de hace cuatro años y en su apertura se aproxima al piso de los $3.600

La debilidad global del dólar y factores geopolíticos impulsan al peso colombiano, mientras el mercado vigila inflación y crecimiento en Estados Unidos.

    Dólar alcanza mínimo de cuatro años. FOTO GETTY
    Dólar alcanza mínimo de cuatro años. FOTO EL COLOMBIANO
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 2 horas
El dólar continúa abaratándose en el mercado cambiario colombiano y ya se ubica en sus niveles más bajos desde marzo de 2021. La divisa estadounidense se aproxima al piso de los $3.600 y analistas no descartan que pueda romper esa barrera.

Este viernes 23 de enero, la moneda abrió a la baja en $3.607, lo que representó una caída de $23,33 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que es de $3.630,33. Hacia las 8:05 de la mañana, el dólar registró un mínimo de $3.605 y un máximo de $3.609, con dos transacciones realizadas en ese rango, según registró La República.

Estados Unidos concentra la atención de los mercados

De acuerdo con Rodrigo Lama, Chief Business Officer de la fintech latinoamericana Global66, durante la semana el foco del mercado ha estado completamente centrado en Estados Unidos. En particular, los inversionistas siguen de cerca los datos de inflación medidos por el precio del gasto de consumo personal (PCE), el indicador preferido por la Reserva Federal para evaluar la evolución de los precios.

Entérese: Una de las tres personas más ricas del mundo y otras compañías tomarán el control de TikTok en EE. UU.

Este dato será clave para confirmar si el proceso desinflacionario continúa consolidándose y, en consecuencia, para ajustar las expectativas sobre el ritmo de los recortes de tasas que el mercado anticipa a partir de marzo.

A esto se suman las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), las ventas minoristas, las solicitudes de desempleo y los índices PMI preliminares, que permitirán medir si la economía estadounidense mantiene un crecimiento resiliente o empieza a mostrar señales más claras de enfriamiento.

Escenarios para el dólar y el peso colombiano

Según Lama, el comportamiento del dólar en los próximos días estará determinado por una combinación de factores macroeconómicos y geopolíticos. “La semana estará dominada por una combinación de factores macroeconómicos y geopolíticos que definirán el comportamiento del dólar a nivel global”, señaló el experto.

En un escenario de moderación de las tensiones geopolíticas, menor volatilidad y datos de inflación controlados con sesgo a la baja, junto con un PIB alineado con las expectativas, el dólar podría registrar un rebote técnico de corto plazo.

En ese contexto, el Dollar Index recuperaría parte del terreno perdido y las monedas emergentes tenderían a corregir, llevando al USD/COP a encontrar soporte alrededor de los $3.700, como reflejo de una toma de utilidades tras la reciente apreciación del peso.

Riesgos geopolíticos y presión adicional sobre el dólar

El escenario opuesto contempla una intensificación de las tensiones geopolíticas, especialmente entre Estados Unidos, Groenlandia y los aliados de la OTAN, junto con una volatilidad global persistentemente elevada. Si a esto se suman datos que refuercen una narrativa de desaceleración económica y mayor espacio para recortes de tasas, el dólar podría profundizar su tendencia bajista.

Dólar alcanza mínimo de cuatro años. FOTO EL COLOMBIANO
Dólar alcanza mínimo de cuatro años. FOTO EL COLOMBIANO

En ese caso, un aumento sostenido en la demanda por activos reales, refugios alternativos y flujos hacia mercados emergentes favorecería una apreciación adicional de las monedas latinoamericanas. Bajo este contexto, el USD/COP podría moverse hacia niveles cercanos a los $3.600 en los próximos días, según Global66.

Volatilidad global favorece a las monedas emergentes

La semana pasada estuvo marcada por un incremento progresivo de la volatilidad, aunque en un entorno que siguió siendo favorable para los activos de riesgo.

En Estados Unidos, la inflación continuó desacelerándose de forma lenta pero sostenida, reforzando la narrativa de una desinflación ordenada. Al mismo tiempo, los datos de actividad económica confirmaron la resiliencia del ciclo, lo que permitió que las principales bolsas operaran nuevamente en máximos históricos.

Sin embargo, el nuevo foco de incertidumbre geopolítica ha elevado de forma significativa la percepción de riesgo global. Como resultado, los commodities han alcanzado nuevos máximos históricos, el índice de volatilidad VIX ha subido más de 20 % en apenas dos jornadas y el dólar global se ha desplomado más de 1 % en la apertura de la sesión, perdiendo atractivo como activo refugio.

En paralelo, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años han repuntado y los mercados bursátiles muestran un sesgo bajista. En este contexto, las monedas latinoamericanas se han visto beneficiadas: tanto el peso colombiano como el chileno se aprecian en línea con otras divisas emergentes, aprovechando la debilidad del dólar y extendiendo la tendencia bajista del billete verde observada en las últimas semanas.

Le puede gustar: ¡Qué platal! Esto es lo que costará llenar el álbum Panini del Mundial 2026, ¿lo comprará?

