Dólar en Colombia se acerca a los $3.300 y marca su nivel más bajo desde febrero de 2020

A nivel internacional, el dólar sube impulsado por alza del rendimiento de los bonos. El índice dólar =USD, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, se estabilizaba a 101,35 unidades, respaldado por un fuerte aumento del retorno de los bonos del Tesoro. En Colombia, la decisión de subir las tasas por parte del Emisor explica el movimiento de la divisa.

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El dólar cerró la jornada con un precio promedio de $3.404,29, lo que representa una caída de $36,54 frente a la TRM que para hoy se ubicó en $3.440,83. La divisa tocó los niveles mínimos de febrero de 2020.

Se realizaron 1.964 transacciones por US$1.340 millones. La moneda registró un nivel mínimo de $3.368,60 y un máximo de $3.432,32.

El precio está influido por el aumento de los tipos de interés por parte del Banco de la República, el cual los incrementó en 75 puntos básicos: la tasa pasó de 11,25% a 12%. Al tener una tasa mayor que arrastra las tasas en general, el país se vuelve más atractivos para el carry trade, lo que debilita el dólar.

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“El mercado next day lo reflejó y mostró registros de US$3.390, lo que puede prever que hoy el mercado pueda tener un sesgo bajista, o al menos la apertura pueda estar por debajo de la figura de 3400”, aseguró Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados de Corficolombiana.