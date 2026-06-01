“También los queremos ver”: exigen debate entre fórmulas vicepresidenciales

Los colombianos también están ansiosos por ver a las fórmulas vicepresidenciales de Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda, los candidatos que se enfrentarán en una segunda vuelta luego de que el abogado obtuviera el 43,74 % de los votos, frente al 40,90 % alcanzado por el senador del Pacto Histórico en las elecciones de este 31 de mayo. Cepeda, quien al igual que su contrincante estuvo reacio a participar en debates, cambió de postura tras conocerse los resultados e invitó a De la Espriella a exponer sus ideas cara a cara y ante el país. En contexto: Así va el tire y afloje entre Cepeda y Abelardo por el debate: ambos ponen condiciones y una fecha sobre la mesa “Anuncio a la opinión pública que emplazo a debate político y electoral al candidato Abelardo De la Espriella. Las condiciones para efectuarlo serán acordadas por las personas que él designó para ese fin, y cuyo nombre daré a conocer”, escribió el senador en su cuenta de X.

Su invitación tuvo una respuesta inmediata. De la Espriella participó en el debate, aunque puso como condición que Cepeda reconociera los resultados electorales y se abstuviera de atacar a la Registraduría. También propuso una fecha, una hora y un medio de comunicación para la realización del debate. “El País tiene que conocer quiénes son los que van a gobernar ya sus respectivos reemplazos, por si alguno llegase a faltar por motivos de salud o cualquier eventualidad del destino”, escribió De la Espriella.

El debate de los vicepresidentes

Sin embargo, usuarios en redes sociales están pidiendo una confrontación de ideas entre la lideresa indígena Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, y el exministro José Manuel Restrepo, compañero de fórmula de Abelardo De la Espriella. Esta petición surge porque, en caso de que el presidente electo no pueda ejercer sus funciones por razones de salud u otras circunstancias, quien asumiría el cargo sería el vicepresidente. De ahí la importancia de que los ciudadanos también conozcan las propuestas, posturas y opiniones de Quilcué y Restrepo. Enterese: ¿Qué tan cerca estuvieron las encuestas? Vieron la segunda vuelta, pero no el triunfo de Abelardo Cabe recordar que Aida Quilcué es una reconocida lideresa indígena y defensora de los derechos humanos que actualmente ocupa una curul en el Senado. Aunque no registra estudios profesionales conocidos públicamente, ha construido su trayectoria a partir del liderazgo social, el trabajo comunitario y la defensa de las comunidades indígenas del Cauca. José Manuel Restrepo, por su parte, es académico y economista egresado de la Universidad del Rosario, donde también se especializó en Finanzas. Exministro de Hacienda del gobierno de Iván Duque cuenta con una maestría en Economía de la London School of Economics y un doctorado en Dirección de Instituciones de Educación Superior de la Universidad de Bath, en el Reino Unido. Siga leyendo: Abelardo de la Espriella arrasó y se enfrentará en segunda vuelta a Iván Cepeda por la Presidencia de Colombia

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