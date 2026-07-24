Dólar cerró la jornada del viernes a la baja y alcanzó un nuevo nivel mínimo de $3.186

La divisa cerró la jornada en $3.210,83 lo que representa una disminución de $8,48 frente a la TRM que para hoy se ubica en $3.219,31. La moneda registró un nuevo nivel mínimo de $3.186,15 y un nivel máximo de $3.224,49. Se realizaron 1.841 transacciones por US$1.129 millones.

El dólar sigue perdiendo terreno frente al peso colombiano y ya cotiza en niveles que no se veían desde hace siete años. La expectativa de que la Reserva Federal mantenga estables sus tasas de interés, el atractivo del carry trade y un mayor apetito por activos emergentes están impulsando la revaluación del peso, pese a un contexto internacional marcado por conflictos geopolíticos y la incertidumbre política local.

Corficolombiana destacó que la caída del dólar frente al peso responde a una tendencia bajista que ya completa 18 meses y que, a su juicio, podría mantenerse en el mediano plazo. La firma considera que existen varios factores estructurales que seguirán favoreciendo la revaluación de la moneda colombiana.

Entre ellos sobresale el fortalecimiento del carry trade, impulsado por la expectativa de que la Reserva Federal mantenga estables sus tasas de interés mientras Colombia continúa ofreciendo rendimientos relativamente altos.

Este diferencial ha incrementado el atractivo del mercado local para los inversionistas internacionales y ha favorecido la entrada de capitales.

Aunque los analistas prevén un ligero repunte del dólar hacia el cierre del año, estiman que este no será significativo y proyectan que la divisa cierre 2026 en un rango de entre $3.400 y $3.500.

A este panorama se suma el comportamiento del mercado petrolero. Analistas de Alianza y Banco de Occidente señalan que el incremento en el precio del barril de crudo ha fortalecido al peso colombiano al mejorar las perspectivas de ingresos por exportaciones, un efecto que ha compensado la incertidumbre generada por los recientes conflictos geopolíticos y que también se ha reflejado en la apreciación de otras monedas de la región.

Sin embargo, detectan una parte no tan positiva de este comportamiento y es cómo la capacidad productiva del país se ve mermada por la caída de sus exportaciones. El superintendente financiero, César Ferrari, aseguró que una de las razones principales por las que se ve ese precio en el dólar es por el diferencial que hay entre las tasas de interés de Colombia frente a las de Estados Unidos.

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“Esto tiene consecuencias enormes sobre el comportamiento de la economía colombiana. La más notoria es que, ante semejante tasa de interés, la entrada de capitales al país buscando mejores rentabilidades produce una revaluación cambiaria gigantesca en Colombia. Si seguimos este camino, estamos en riesgo de destruir la actividad productiva, porque entran tantos capitales y se produce tal revaluación que llegará el momento en que no sea rentable ninguna actividad productiva”, alertó Ferrari.

Insistió que esta revaluación sostenida del peso colombiano se debe a la mayor oferta de dólares, lo cual aseguró, reduce la competitividad del sector productivo en su totalidad.

En el contexto internacional, la guerra entre Rusia y Ucrania volvió a intensificarse con ataques sobre infraestructura energética y logística en ambos países. Un ataque ruso dejó sin electricidad a cerca de 150.000 personas en Chernihiv, mientras Ucrania respondió con golpes contra una planta de componentes para misiles, instalaciones petroleras y centros logísticos dentro de territorio ruso, buscando afectar las cadenas de suministro que sostienen la ofensiva de Moscú.

Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que está cerca de decidir si ordena un ataque “masivo” contra Irán, en medio de una escalada que ya incluye 13 noches consecutivas de ofensivas estadounidenses y nuevos enfrentamientos en el mar Rojo. El presidente advirtió que cualquier nuevo ataque de los hutíes contra intereses saudíes será atribuido directamente a Teherán, mientras Irán también ha amenazado a países europeos que faciliten bases o territorio a Estados Unidos.

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