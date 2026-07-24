Dólar cerró la jornada del viernes a la baja y alcanzó un nuevo nivel mínimo de $3.186

El dólar sigue perdiendo terreno frente al peso colombiano y ya cotiza en niveles que no se veían desde hace siete años. La expectativa de que la Reserva Federal mantenga estables sus tasas de interés, el atractivo del carry trade y un mayor apetito por activos emergentes están impulsando la revaluación del peso, pese a un contexto internacional marcado por conflictos geopolíticos y la incertidumbre política local.
La divisa cerró la jornada en $3.210,83 lo que representa una disminución de $8,48 frente a la TRM que para hoy se ubica en $3.219,31. La moneda registró un nuevo nivel mínimo de $3.186,15 y un nivel máximo de $3.224,49. Se realizaron 1.841 transacciones por US$1.129 millones.
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