CNE confirmó la composición del Senado para estos cuatro años; sigue disputa por curules en Cámara

En las últimas horas se conoció que el Consejo Nacional Electoral dejó en firme la conformación del Senado para el periodo 2026-2030 al declarar oficialmente los resultados de las elecciones legislativas y autorizar la entrega de credenciales a los candidatos que obtuvieron una curul en la corporación.

En la misma decisión, el tribunal electoral descartó la posibilidad de repetir las elecciones por cuenta del voto en blanco y resolvió la distribución de los escaños que aún estaban pendientes de asignación, con lo que quedó definida de manera definitiva la integración del Senado para el próximo cuatrienio.

La audiencia de entrega de credenciales del CNE está prevista para las 3:00 p. m. en Corferias.

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