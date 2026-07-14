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CNE confirmó la composición del Senado para estos cuatro años; sigue disputa por curules en Cámara

La decisión incluye la expedición de credenciales a los congresistas electos, descarta una nueva votación por efecto del voto en blanco y deja definida la distribución final de las curules en la corporación.

  • Por ahora siguen en disputa curules en la Cámara de Representantes por la circunscripción de Cundinamarca, así como la afro e indígena. Foto: Colprensa
    Por ahora siguen en disputa curules en la Cámara de Representantes por la circunscripción de Cundinamarca, así como la afro e indígena. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 44 minutos
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En las últimas horas se conoció que el Consejo Nacional Electoral dejó en firme la conformación del Senado para el periodo 2026-2030 al declarar oficialmente los resultados de las elecciones legislativas y autorizar la entrega de credenciales a los candidatos que obtuvieron una curul en la corporación.

En la misma decisión, el tribunal electoral descartó la posibilidad de repetir las elecciones por cuenta del voto en blanco y resolvió la distribución de los escaños que aún estaban pendientes de asignación, con lo que quedó definida de manera definitiva la integración del Senado para el próximo cuatrienio.

La audiencia de entrega de credenciales del CNE está prevista para las 3:00 p. m. en Corferias.

En desarrollo...

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