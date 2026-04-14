Dólar abre a la baja este martes y cotiza en un promedio de $3.575

En la apertura de la jornada, el dólar se cotizó en torno a $3.575,35, lo que implicó una variación de $33 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para el día en $3.608,10. Durante los primeros minutos registró un mínimo de $3.572,50 y un máximo de $3.574,44.

El inicio de la sesión estuvo marcado por 12 operaciones que sumaron un monto de US$10 millones.

Rodrigo Lama, chief business officer, Global66, explicó que el comportamiento del dólar está dominado por factores geopolíticos, especialmente por el resultado de las negociaciones diplomáticas en Islamabad.

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“El fracaso de las conversaciones y el anuncio de un bloqueo al Estrecho de Ormuz han revertido el optimismo de la semana anterior, generando un escenario de riesgo renovado”, señaló. Según el analista, este contexto mantiene al dólar como activo refugio, impulsado por la incertidumbre y los altos precios del petróleo.

La reacción de los mercados ha sido inmediata. El crudo WTI subió más de 8%, ubicándose entre USD 104 y 105 por barril, mientras el Brent superó los USD 102. A su vez, los mercados bursátiles en Estados Unidos, Asia y Europa registraron caídas, reflejando el aumento de la aversión al riesgo.