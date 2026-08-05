Medellín acelera inversiones inmobiliarias con proyectos por más de $1,6 billones

Medellín consolida una nueva etapa de desarrollo urbano con proyectos que superan los $1,6 billones en inversión, enfocados en vivienda, renovación urbana, hotelería, cultura, comercio y espacio público. Las iniciativas, lideradas por Patria Investments, Coninsa y Arquitectura y Concreto, buscan transformar sectores estratégicos de la ciudad, generar miles de empleos y fortalecer su atractivo como destino para vivir, invertir y hacer negocios.
Entre los desarrollos destacan Distrito Palermo, Ciudadela Watana y Ciudad Veranova, tres proyectos que avanzan en diferentes etapas y que representan algunas de las apuestas inmobiliarias más importantes que actualmente se ejecutan en Medellín.