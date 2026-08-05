Medellín acelera inversiones inmobiliarias con proyectos por más de $1,6 billones

Medellín consolida una nueva etapa de desarrollo urbano con proyectos que superan los $1,6 billones en inversión, enfocados en vivienda, renovación urbana, hotelería, cultura, comercio y espacio público. Las iniciativas, lideradas por Patria Investments, Coninsa y Arquitectura y Concreto, buscan transformar sectores estratégicos de la ciudad, generar miles de empleos y fortalecer su atractivo como destino para vivir, invertir y hacer negocios. Entre los desarrollos destacan Distrito Palermo, Ciudadela Watana y Ciudad Veranova, tres proyectos que avanzan en diferentes etapas y que representan algunas de las apuestas inmobiliarias más importantes que actualmente se ejecutan en Medellín.

Es así como, con una inversión cercana a $1 billón, Distrito Palermo será desarrollado por etapas por el Fondo Inmobiliario Colombia (FIC), gestionado profesionalmente por Patria Investments, cuyos coinversionistas son el FIC y la Congregación de Hermanas Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora. El proyecto recuperará el histórico predio del antiguo Colegio Palermo de San José para convertirlo en un nuevo nodo cívico, creativo y cultural en El Poblado, con el propósito de revitalizar uno de los sectores más tradicionales de Medellín. Distrito Palermo aspira a convertirse en un punto de encuentro para residentes, visitantes, empresas, comerciantes, artistas y emprendedores. Su propuesta conectará el Parque Lleras, el Parque Lineal La Presidenta y el Parque de El Poblado mediante un entorno urbano activo, seguro y conectado. El desarrollo se ejecutará en cuatro etapas sobre un lote de 23.250 metros cuadrados y alcanzará cerca de 140.000 metros cuadrados construidos, consolidándose como uno de los mayores proyectos urbanos que actualmente se construyen en Colombia. Su diseño integrará cultura, turismo, hotelería, actividad empresarial, comercio, gastronomía, vivienda y espacio público en un mismo ecosistema urbano.

Pablo Muñoz, managing director de Patria Investments, afirmó que el proyecto refleja la visión de la compañía sobre el papel de la inversión privada en la transformación de las ciudades. “Distrito Palermo representa nuestra visión de cómo la inversión privada puede convertirse en un motor de transformación urbana. Más que desarrollar un proyecto inmobiliario, estamos recuperando un lugar emblemático para devolverlo a Medellín como un espacio para la cultura, el encuentro, la creatividad y el desarrollo económico, con un legado que beneficiará a la ciudad durante las próximas décadas”.

La primera etapa incluirá un teatro tipo caja negra con capacidad para 450 personas, espacios permanentes para organizaciones culturales, comercio, restaurantes y una gran plaza cívica de acceso libre destinada a actividades ciudadanas y eventos culturales.

Hilton abrirá un hotel Canopy en Distrito Palermo

Uno de los componentes más relevantes del proyecto será la llegada de Canopy Hotels, una de las marcas lifestyle de Hilton. La Torre C operará como Canopy by Hilton Medellín, hotel que contará con 194 habitaciones, espacios para reuniones corporativas, gimnasio, restaurante, rooftop bar, piscina y zonas de bienestar.

Pablo Maturana, vicepresidente de desarrollo, arquitectura, diseño y construcción para el Caribe y América Latina de Hilton, aseguró que la llegada de la marca hace parte de la estrategia de expansión de la cadena en destinos con alto potencial. “La llegada de Hilton con la marca Canopy Hotels a Distrito Palermo refleja la estrategia de Hilton de crecer con marcas relevantes, en destinos dinámicos y junto a socios con una visión clara de largo plazo”. La incorporación del hotel busca fortalecer la oferta hotelera de alto nivel de Medellín y responder al crecimiento sostenido del turismo, así como al posicionamiento de la ciudad como destino internacional de negocios, cultura y turismo.

Ciudadela Watana apuesta por vivienda VIS con inversión de $300.000 millones

Otra de las grandes inversiones corresponde a Ciudadela Watana, el macroproyecto de Coninsa, que supera los $300.000 millones y estará completamente enfocado en Vivienda de Interés Social (VIS). El proyecto generará 900 empleos directos e indirectos y se perfila como uno de los desarrollos de vivienda social más ambiciosos en la historia reciente de Medellín. Ubicado junto a la Reserva Natural del Seminario Mayor, Watana propone un modelo arquitectónico de edificaciones de baja altura —entre cinco y siete pisos— que privilegia la iluminación, la ventilación natural y la integración con el entorno.

Coninsa desarrolla Ciudadela Watana, un macroproyecto de vivienda de interés social que combinará diseño, naturaleza e integración comunitaria en Medellín. FOTO cortesía

La ciudadela contará con 1.766 apartamentos, de los cuales 1.626 serán viviendas VIS y 140 viviendas VIP, promoviendo una propuesta que combina arquitectura consciente, integración comunitaria y respeto por la naturaleza. Adriana Maya, directora comercial de la Regional Antioquia de Coninsa, afirmó que el proyecto busca elevar los estándares de la vivienda de interés social. “Watana eleva el estándar de la vivienda VIS, demostrando que el diseño excepcional y la calidad van de la mano con la asequibilidad. Aquí, cada detalle está pensado para generar bienestar, respetar el entorno natural y construir una ciudad más humana y equitativa”.

Ciudad Veranova avanza sobre los terrenos de la antigua Coltabaco

En el sur de Medellín también avanza Ciudad Veranova, el desarrollo de uso mixto que Arquitectura y Concreto construye en los antiguos terrenos industriales de Coltabaco. A menos de dos años de su lanzamiento, el proyecto ya inició las obras de urbanismo y la construcción de la primera torre de Veranova Park, su primer desarrollo residencial.

El plan contempla la habilitación de más de 35.000 metros cuadrados de espacio público, transformando un antiguo lote industrial en un nuevo entorno urbano abierto a la ciudadanía. La respuesta comercial ha sido positiva. Veranova Park, con 556 viviendas, ya registra la venta del 80% del proyecto y su primera torre se encuentra completamente comercializada desde el inicio de la construcción en noviembre de 2025. Por su parte, ON, el segundo proyecto residencial en comercialización, reporta la venta del 75% de su primera torre, reflejando la confianza del mercado en la transformación de la zona. Francisco Martínez, presidente de Arquitectura y Concreto, señaló que el proyecto busca crear una nueva centralidad para Medellín.

Ciudad Veranova transformará los antiguos terrenos de Coltabaco en el sur de Medellín con vivienda, oficinas, comercio y más de 35.000 m² de espacio público. FOTO cortesía

“Le entregaremos a Medellín un espacio vital, transformando una zona industrial en un punto de encuentro conectado y verde. La positiva recepción del mercado es una validación de que este es el tipo de desarrollo urbano que la ciudad necesita. Más allá de un proyecto inmobiliario, es la creación de una nueva centralidad que integrará vivienda, empleo y recreación en un mismo lugar”. La iniciativa también contempla el desarrollo de Veranova Business Center, un complejo empresarial con 3.400 metros cuadrados de área comercial y 13.000 metros cuadrados de oficinas, diseñado para atraer nuevas empresas y fortalecer la actividad económica del sector.

Durante el pico de construcción se estima la generación de entre 400 y 500 empleos directos, además de alrededor de 600 empleos indirectos. El proyecto conservará parte del trazado original de la antigua planta industrial e integrará ese patrimonio con nuevas alamedas peatonales, parques y zonas verdes, consolidando una nueva centralidad urbana que combinará vivienda, empleo, comercio y recreación en el sur de Medellín. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas